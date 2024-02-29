高通、中華電信簽署合作備忘錄 打造能源節約5G網路

高通（Qualcomm）旗下子公司Cellwize Wireless Technologies, Inc.今日宣布與中華電信（2412）於巴塞隆納舉行的2024世界行動通訊大會（MWC）簽署合作備忘錄（MOU），以探索高通Edgewise套組、高通技術公司的尖端RAN自動化平台、以及高通Edgewise能源節約（Qualcomm Edgewise Energy Savings）解決方案的全部潛力。

此合作備忘錄將著重於中華電信網路上實現由AI驅動的先進能源效率編排應用程式的機會，以大幅提升現有RAN設備的能源效率，同時減少碳排放，最佳化節約能源成本，打造綠色網路，為消費者實現兼具能耗與效能的最佳行動體驗。

高通技術公司與中華電信在實現行動通訊創新上擁有穩固且長期的合作關係，透過本次合作備忘錄簽署，共同探索5G RAN部屬的節能效率，在呼應國際市場對於永續發展需求的同時，加速企業數位轉型與產業升級。

目前，雙方已初步透過高通Edgewise節能解決方案在台北市北投區進行首次概念性驗證，取得顯著的成果，成功在中華電信網路上實現接近7％節能效率的試驗結果，即預計可於一年內實現超過30MWh的節能效率。

此次成果利用高通Edgewise能源節約方案，對現有5G網路進行開放式循環的概念驗證而實現，藉由其中先進AI與機器學習演算法，智慧且動態管理電信業者現有RAN設備，在蜂窩網路層級動態增強節能效率。

此解決方案的優勢在於能適應多變的傳輸流量狀況與使用者需求，並滿足最大化節省能源的目標，協助中華電信在5G部署與營運過程中大幅降低能源支出，優化能耗表現，同時創造最佳的使用者體驗。兩家企業期待日後持續擴大此解決方案至更廣泛的4G/5G網路，在多元產業中帶來更多效益，進一步推動國內資通訊技術的發展演進。

高通技術公司資深副總裁暨技術規劃和邊緣解決方案業務總經理Durga Malladi表示，高通在推動蜂巢式生態系、加速創新周期以快速支援現代5G網路大規模部署方面擔任核心角色。透過持續與如中華電信的領先企業合作，我們將協助全球營運商簡化部署，進一步實現新一代兼具永續與效能的現代網路。