台積到虎尾 最快三年後整地

台積電先進布局受到各界關注，據悉，行政院近日已召開今年首場「半導體重要會議」，會中主要聚焦在雲林虎尾科學園區擴大需求，其主因為台積電欲將在此落地，有望建置先進製程廠。然擴大園區用地還涉及環評、國土計畫變更、都市計畫變更，預估最快也要三至五年才能開始整地建廠。

據悉，台積電的需求不止於此，面對全球晶片需求，台積電仍有擴廠需要，對此，中央及地方政府也正積極尋求可用之地，盼能讓台積電根留台灣，據悉，雲林虎尾科學園區將進行擴大，政院日前召開的半導體重要會議中已有聚焦討論可行性，目前比較有可能的就是先讓位在虎尾科學園區後面的台糖土地先行變更，根據縣府資料，此台糖用地約莫有三十二點八公頃。

不過，台糖土地是國有地，若想進行更改，還需要先進行國土計畫變更，後續如果要設廠還要經過都市計畫變更及環評等行政程序，按此流程若要等到真正落地設廠還需三至五年時間，中央與地方目前仍在積極協調處理中。

據知情人士指出，其實不只台積電，國內半導體供應鏈廠商先前就曾表達，未來幾年都有擴廠需求，只是台積電需求較為強勁，而政府為了讓半導體產業根留台灣，也積極與產業溝通，不管是中央還是地方政府都在努力盤點全台各地是否還有可用之地。