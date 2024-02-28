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在5G基礎上繼續前進 中華電信、諾基亞簽署新技術MOU

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信與諾基亞簽署合作備忘錄。圖左起依序為中華電信總經理林昭陽、中華電信執行副總經理暨網路技術分公司總經理簡志誠、台灣諾基亞通信公司總經理劉明達、諾基亞行動網路事業群全球總裁Tommi Uitto。圖／中華電信提供
中華電信與諾基亞簽署合作備忘錄。圖左起依序為中華電信總經理林昭陽、中華電信執行副總經理暨網路技術分公司總經理簡志誠、台灣諾基亞通信公司總經理劉明達、諾基亞行動網路事業群全球總裁Tommi Uitto。圖／中華電信提供

中華電信諾基亞2月27日於2024世界行動通信大會（MWC）中簽署5G Advanced/6G暨ESG新技術應用合作備忘錄，在既有5G網路基礎上，深化雙方長期策略合作，持續引入最新技術與創新應用，提升用戶體驗以保持市場領先地位。

2024年為5G Advanced發展的重要里程碑，中華電信與諾基亞將從三大面向著手深度合作，首先是在「5G Advanced & 6G高效新技術」方面，引入Nokia最新無線產品提供更高的速率以滿足多元創新應用，其次，在「5G RedCap物聯網新應用」方面，進行具有成本優勢的行動物聯網創新應用試驗，第三，在「智慧節能ESG」領域，導入最新節能硬體和創新節能軟體功能（MantaRay SON），並將於今年進行台灣首例POC合作案，進一步降低5G網路功耗及碳排。

中華電信和諾基亞將於5G-Advanced/6G網路演進過程中，共同探索新的相關價值鏈及應用場境，並在網路數據成長時，兼顧能源使用效率，實現節能減排、環境永續的ESG目標。

中華電信林昭陽總經理表示，「中華電信積極推動5G網路建設與應用服務發展，結合諾基亞建構高品質網路，獲國際知名測速評比機構SPEEDTEST、OPENSIGNAL雙雙認證蟬聯台灣第一。很高興見到諾基亞與中華電信深化合作，助力中華電信領航台灣5G網路技術與品質不斷朝5G Advanced/6G前進，驅動創新智慧應用的蓬勃發展，並實踐環境永續、綠色節能政策。」

諾基亞行動網路事業群亞太區資深副總裁Jae Won表示，「諾基亞領先業界的新世代AirScale產品組合方案，結合超高性能、大容量及極致能源效率於一體。在5G Advanced時代裡，運用人工智慧和機器學習（AI/ML）提升網路性能，助力中華電信保持市場領先地位，並同時達成節能減碳目標，提供無與倫比的行動寬頻連網體驗。」

5G 中華電信 諾基亞

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