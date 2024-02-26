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雲達參展MWC秀AI應用 仁寶展出衛星物聯網技術

中央社／ 台北26日電
代工廠廣達旗下雲端供應商雲達科技今天參加世界行動通訊大會（MWC），展出旗下5G與人工智慧（AI）基礎設施和解決方案；仁寶宣布攜手聯發科技、奇邑科技等業者，於MWC首度展出非地面網路衛星物聯網解決方案。路透
代工廠廣達旗下雲端供應商雲達科技今天參加世界行動通訊大會（MWC），展出旗下5G與人工智慧（AI）基礎設施和解決方案；仁寶宣布攜手聯發科技、奇邑科技等業者，於MWC首度展出非地面網路衛星物聯網解決方案。路透

代工廠廣達旗下雲端供應商雲達科技今天參加世界行動通訊大會（MWC），展出旗下5G與人工智慧（AI）基礎設施和解決方案；仁寶宣布攜手聯發科技、奇邑科技等業者，於MWC首度展出非地面網路衛星物聯網解決方案。

MWC 2024從今天至29日在西班牙巴塞隆納舉行，雲達發布新聞稿表示，今年展覽以「AI魔法打造5G世界」為主題，展出多項搭載最新Intel Xeon可擴充處理器的解決方案，可應用在車輛設計與製造的智慧化產線、生成式AI圖像生成與智慧高球虛擬教練等多種情境。

雲達科技總經理楊麒令說，雲達不僅致力於在網路邊緣縮短延遲和提高效率，也為資料中心尋求更永續的解決方案。

此外，仁寶今天宣布與聯發科技、奇邑科技、Skylo和Creative5合作展示非地面網路（NTN）衛星物聯網解決方案，可廣泛應用於智慧電網、石油和瓦斯、海事通訊、農業監測、資產追蹤、交通管理、零售業等，推動未來6G的萬物互聯世代。

仁寶指出，衛星物聯網解決方案搭載聯發科技的MT6825 NTN晶片組與奇邑科技的LoRaWAN通訊技術，可以自動連結衛星訊號與終端傳感器資料；同時透過與Creative5的合作，為企業提供電源管理解決方案，調節能源使用。

AI MWC 仁寶 物聯網

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