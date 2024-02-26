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中華電攜手諾基亞導入智慧網路切片 助力企業客戶AI應用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）宣布，與全球知名電信設備製造商諾基亞攜手導入智慧網路切片技術，透過5G 獨立組網（SA）架構的網路切片（Network Slicing）技術，可保證企業關鍵應用所需頻寬，提供企業級生成式AI應用，具體實現雙方在2023年2月簽訂的「Beyond 5G合作備忘錄」有關5G企業專網及網路演進的相關合作內容。

展望2024，中華電信與諾基亞將再次於2024世界行動通信大會共同推進邁向5G-Advanced和6G的合作，為台灣行動網路演進貢獻心力，並持續與台灣及全球的客戶共同創造Beyond 5G的全新應用及價值。

中華電信表示，5G企業專網是全球矚目關鍵技術，透過5G高傳輸和低延遲的特性，可協助企業數位轉型及滿足智慧應用需求。根據全球行動通訊供應商聯盟GSA的統計，企業專網的採用企業，除原有的製造業、運輸業、能源業之外，醫院、學校、風電場，乃至於運動場館或是表演場地等場景，也透過企業專網提供數位轉型及更佳的觀賞體驗。

中華電信攜手諾基亞，可動態智慧調配無線網路資源的優先級，在現場超過萬名觀眾的情況下，成功確保新型態AI展演所需之專屬頻寬，首創全台萬人演唱會的全新科技展演體驗模式。

中華電信執行副總暨網路分公司總經理簡志誠表示，中華電信近年結合5G高傳輸與最大主流頻寬的優勢，持續為用戶創造最優質的上下行體驗，滿足AI時代各類型新應用的需求。中華電信與諾基亞有長久的夥伴關係，很高興這次能攜手合作，透過高效能的5G基地台結合動態智慧調配的網路切片技術，配合中華電信紮實的網路建設，提供客戶最優質有感的行動服務體驗。

5G 中華電信 諾基亞

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