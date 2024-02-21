OpenAI 7兆美元打造AI帝國 童子賢：天馬行空的數字

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）計劃籌集5至7兆美元資金，打造AI晶片帝國。對此，和碩（4938）董事長童子賢今（21）日回應，7兆美元是一個非常龐大的數字，直言是天馬行空，他解釋，「一個產業的成功，不是只有資金。比如我們現在缺石油，難道砸7兆美金弄石油嗎？沒有這件事情！」

童子賢今日出席台北國際書展活動，媒體提問OpenAI 7兆美元計畫，對此，童子賢開玩笑表示，7兆美元與其都花在半導體，不如分1兆美金給核融合，然後再分2兆美金給綠電，也許對地球貢獻還大一點。

童子賢指出，7兆美元是一個非常龐大的數字，剛好是台灣一年 GDP 接近10倍，「目前認為這是天馬行空的數字，這數字如果兌現，整個半導體產業就供過於求」。

第二，童子賢解釋，「一個產業的成功，不是只有資金。比如我們現在缺石油，難道砸7兆美金弄石油嗎？沒有這件事情！」

他說，一個產業的成功需要天時地利人和，包含人才、技術的成熟度，包含7兆美元砸下去後，有沒有10倍的資訊、電子、物理、化學科技學生，然後不只是需要台積電這樣的晶圓製造廠，包含精密材料、封裝、上游的精密化學材料的來源，是不是存在呢？因此，我必須承認7兆美元這件事我看不懂。

科技大老中不只童子賢對Open AI 7兆美元計畫感到不可置信。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前也開玩笑回應此事，說7兆美元已經足以購買所有的 GPU。他補充，應該假設電腦會跑得愈來愈快，也就是說總量其實不需要那麼多。