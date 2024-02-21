快訊

創校47年培育數萬工科人才 大漢技術學院宣布8月起停辦

柯文哲曾罵「不要臉的肥貓」 陳炯松被判還1439萬9千退職金

張宗憲轟「手指斷只賠3萬」 籃協：曾為他支付26.5萬就醫費用

OpenAI 7兆美元打造AI帝國 童子賢：天馬行空的數字

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）計劃籌集5至7兆美元資金，打造AI晶片帝國。對此，和碩（4938）董事長童子賢今（21）日回應，7兆美元是一個非常龐大的數字，直言是天馬行空，他解釋，「一個產業的成功，不是只有資金。比如我們現在缺石油，難道砸7兆美金弄石油嗎？沒有這件事情！」

童子賢今日出席台北國際書展活動，媒體提問OpenAI 7兆美元計畫，對此，童子賢開玩笑表示，7兆美元與其都花在半導體，不如分1兆美金給核融合，然後再分2兆美金給綠電，也許對地球貢獻還大一點。

童子賢指出，7兆美元是一個非常龐大的數字，剛好是台灣一年 GDP 接近10倍，「目前認為這是天馬行空的數字，這數字如果兌現，整個半導體產業就供過於求」。

第二，童子賢解釋，「一個產業的成功，不是只有資金。比如我們現在缺石油，難道砸7兆美金弄石油嗎？沒有這件事情！」

他說，一個產業的成功需要天時地利人和，包含人才、技術的成熟度，包含7兆美元砸下去後，有沒有10倍的資訊、電子、物理、化學科技學生，然後不只是需要台積電這樣的晶圓製造廠，包含精密材料、封裝、上游的精密化學材料的來源，是不是存在呢？因此，我必須承認7兆美元這件事我看不懂。

科技大老中不只童子賢對Open AI 7兆美元計畫感到不可置信。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前也開玩笑回應此事，說7兆美元已經足以購買所有的 GPU。他補充，應該假設電腦會跑得愈來愈快，也就是說總量其實不需要那麼多。

AI OpenAI 奧特曼 石油 童子賢

延伸閱讀

多頭總司令張錫看大盤 台股四利基第4季攻2萬點

MLB／山本觀看大谷春訓再敲10轟 隊友：自己像個孩子…

已和台積電談過！OpenAI執行長擬募221兆元 重塑半導體與AI產業

韓媒：OpenAI奧特曼預計周五訪韓 擬與三星和SK集團擴大半導體合作

相關新聞

童子賢直言摺疊手機還有弱點 不會很快大流行

蘋果 （Apple ）打造摺疊 iPhone 流言不斷，日前才傳出蘋果因技術問題，決定擱置摺疊 iPhone 研發，現在...

商戰戲劇《商魂》首周取得中華電信影音雙平台收視第一

由中華電信（2412）取得網路獨家首播的商戰旗艦大戲《商魂》上周在 MOD、Hami Video 播出後，勇奪雙平台戲劇...

OpenAI 7兆美元打造AI帝國 童子賢：天馬行空的數字

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）計劃籌集5至7兆美元資金，打造AI晶片帝國。對此，和碩（4938）董事長...

折疊手機市場成長趨緩！研調：蘋果是否投入成關鍵

根據研調機構集邦（TrendForce）研究顯示，2023年全球折疊手機出貨量1,590萬支，年增25%，占整體智慧型手...

英業達「智慧汽車」軟體供應商 VicOne 推新一代資安防線

英業達（2356）智慧汽車供應鏈中，主要提供車用資安方面服務的合作夥伴 VicOne 今（21）日宣布，推出新一代「xN...

聯發科將於 MWC 展示多項智慧型手機生成式 AI 應用

每年賦能全球超過20億台裝置的領先 IC 設計公司聯發科（2454），將於即將登場的世界行動通訊大會（MWC 2024）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。