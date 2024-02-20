台IC設計獲外資點讚 聯詠、瑞昱表現亮 皆創下波段新高

聯詠（3034）傳出將搶進客製化晶片（ASIC）與矽智財（IP），受到美系外資點讚，激勵今（20）日股價表現強勢，早盤一度觸及漲停605元，站上600大關，盤中成交值位居個股第二，而瑞昱（2379）同樣受外資看好，盤中大漲逾半根停板，成500元俱樂部新成員。

報告中指出，聯詠提供配套晶片，瑞昱則是USB4集線器解決方案，就核心業務來看，如果ASIC/IP（矽智財）業務有更多發展，更看好瑞昱的發展。

聯詠1月營收達87.20億元，月增0.5%，年增20.7%；聯詠去年合併營收為1,104.28億元，年增0.4％，為歷史次高表現，淨利為233.17億元，年減16.6％，每股純益為38.32元。

展望本季，王守仁指出，首季一般是傳統淡季，加上工作天數較少，估計業績將下滑，且由於現階段市場需求還不明朗，客戶大多是急單與短單，以1美元兌新台幣31.2元為匯率計算基礎來看，估計單季營收將落在240億至250億元之間，季減11.6％至7.9％，毛利率介於38.5％至40.5％之間。

瑞昱1月合併營收為87.59億元，月增26.7%、年增59.5%；瑞昱累計去年合併營收為951.79億元，年減14.9%，毛利率為42.8%，年減6.1%，淨利為91.53億元，年減43.5%，每股純益為17.85元。

瑞昱指出，儘管總經與國際情勢仍有不確定性，但供應鏈庫存已逐步回到健康水位，支撐客戶端拉貨需求，因此展望本季營運，評估是審慎穩健，同時今年也將恢復成長，預期今年與之後將重新回到成長趨勢。