散熱風扇廠建準遭加密攻擊 估資料無外流疑慮

散熱風扇大廠建準（2421）今（19）日公告公司資訊系統於今晨遭受加密攻擊，現已發現加密源頭並已阻斷繼續加密，正恢復系統中，資料並無外流疑慮，亦未遭到勒索。資訊團隊為加強資安防禦，立刻與外部領先的資安諮詢公司合作，共同因應此次資安事件，並全面強化相關防禦機制與復原作業。

建準指出，目前公司評估此一事件對營運無重大影響，已於第一時間強化資安防禦，並進行全面鑑識分析，同步檢視並強化現有的資訊安全政策、系統架構安全性及員工資訊安全落實性，全面提升網路安全等級，以保護資料安全及完整性。