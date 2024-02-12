科技大老開書單／洪進揚 帶員工「推倒高牆」

群創董事長暨執行長洪進揚推薦讀者過年期間閱讀《推倒高牆》，他個人讀完後獲得許多啟發。這本書聚焦在改變現狀，跳脫體制跨域協作，提供一條解決複雜問題、發揮變革影響力的路徑，這樣的概念也呼應到群創面臨轉型現況，也就是要能「跳脫框架，打破僵化」，進而邁向「價值轉型」。

洪進揚指出，企業轉型時，願景不該只是口號，行動力才是改變的起點。人們常把變革、創新當作別人的事情，所以導致改變很難發生，改變真的十分不易。 宜把遇到的議題當成切身挑戰，如同《推倒高牆》當中描述，以改善氣候變化帶來的自然災害為例，這不是單一的國家、團體能夠解決，需要靠各領域的專家、團隊以及個人來共同投入。

呼應到企業所面臨的轉型，改變或改革的腳步，可能會受困於過去傳統的決策習慣所影響。想要重塑，更需要全體員工一起推倒高牆，挹注新想法、新思維。企業轉型需要循序堅定步步推進，以組織再造發揮互補優勢、擴大創新發展。

洪進揚並借用作者的比喻，改變與創新就像童年的萬花筒，起初的元素可能都是相同，但隨著搖晃，元素重新組合，就能創造出新的可能性，企業才能在創新與協作中發揮影響力。