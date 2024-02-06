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台積電日本熊本廠開幕 國發會證實龔明鑫也會出席

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國發會主委龔明鑫。(本報資料照片)
國發會主委龔明鑫。(本報資料照片)

台積電日本熊本廠將於2月24日舉行開幕典禮，將是台積電海外進展最快工廠，傳出日本首相岸田及多位重量級人士都將出席，台積電創辦人張忠謀也可能到場，針對媒體詢問國發會主委龔明鑫是否出席，國發會證窴，龔明鑫預計將依往例，以國發基金法人董事身份出席2月24日開幕典禮。

台積電近年積極布局全球，並在海外設廠，包括在美國亞利桑那州建置先進晶圓廠，預計2025年上半年量產4奈米製程，另外也在德國德勒斯登合資建置特殊製程晶圓廠。日本熊本特殊製程晶圓廠則是進展最快的海外廠，將搶先在2 月24日開幕，備受各界矚目。

目前包括董事長劉德音及總裁魏哲家將親自出席，張忠謀也可能到場見證歷史性重要時刻。國發會今日也證實主委龔明鑫將依往例，以國發基金法人董事身份出席，見證台積電全球布局。

台積電 晶圓廠

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