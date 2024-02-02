世界先進估首季營收季減個位數 今年資本支出將砍半

晶圓代工廠世界先進（5347）今（2）日舉行線上法說，總經理尉濟時提出本季預期晶圓出貨季減6～8％、平均售價持平，加計認列長約（LTA）收入挹注，首季營收估季減個位數百分比，毛利率因產能下降因素，續降至21～23％。

世界今年受到總體經濟仍未明確且成熟製程供過於求，今年資本支出將砍半，降至38億元，全年產能將僅微增1％。

世界今日股價因公司公布去年盈餘每股配息4.5元，與前年相同，配發率100%，具高殖率誘因，今日股價一開盤相對強勢，最後以72.6元微漲 0.1元作收。

世界公布去年稅後純益73.7億元，年減51.8%，每股純益4.5元。

世界指出，因終端需求復甦遲緩，供應鏈提前備貨後持續庫存調整、維持審慎下單態度，去年第4季晶圓出貨量48.9萬片，季減9.1％、年增約11％。雖面臨價格競爭，但產品組合優化使平均售價約略持平，稼動率下滑則影響毛利率，表現符合法說時預期。

展望本季，尉濟時表示，由於半導體需求於年初步入傳統淡季，預期供應鏈將持續庫存調整，並維持審慎保守下單態度。在假設新台幣平均匯率30.9元下，預期出貨量將季減6～8％、平均售價約略持平，毛利率降至21～23％間。

因世界與客戶協商，首季將額外認列約占營收5～6％的長約收入，加計此因素後，整體營收估季減個位數百分比。尉濟時表示，因車用、工業用仍在庫存調整，目前訂單能見度僅約二到三個月。預估首季稼動率將季減低個位數，降至約50％。

世界首季因歲修及工作天數較少，月產能估季減3％至27.7萬片。面對總體經濟仍面臨多項不確定因素，部分電子終端應用產品仍面臨庫存調整挑戰，今年產能估約338.1萬片、微增約1％，主因去年第3季開出的晶圓五廠月產1.1萬片產能已完整貢獻。

世界去年資本支出約76億元、年減達61％，低於前次預期的90億元，今年資本支出估再降至38億元、年減近50％，其中六成用於晶圓五廠第4季月產能增至1.5萬片相關設備，其餘四成為其他廠區例行維修及設備優化。