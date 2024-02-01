集邦：電視面板價格喊漲 2月65吋估漲2~3美元

根據集邦科技（TrendForce）研究顯示，2023年全球電視出貨量約1.95億台，年減2.7%，創近十年來新低。觀察2024年，第1季適逢傳統消費淡季，預估全球電視出貨量季減約18.9%，來到4,328萬台。而全年則有機會達到年增0.3%，約1.96億台。集邦估計，電視面板價格將提前起漲，2月65吋漲價2~3美元。

農曆新年面板減產、COP供應吃緊 第二季電視面板價格有機會挑戰去年高點

電視面板供應方面，受二月農曆新年工作天數短少及COP供應吃緊影響，電視面板價格提前至1月底起漲。由於農曆新年在即，多數面板廠因應需求減少順勢減少生產，單月平均稼動率僅剩59.2%，使得第一季面板廠平均稼動率低於7成，面板供過於求比例已從去年第四季的3.9%，收斂至今年第一季的2.6%。同時，今年初日本地震衝擊偏光片上游COP材料商ZEON的富山縣冰見、福井縣敦賀的兩座廠房，由於當地自來水管線受損，短期無法完全復原，恐將影響2月底到3月部分VA面板生產，使得電視面板市場開始醞釀漲價。

電視面板需求方面，受惠北美通路自有品牌於去年底促銷結束後進行庫存回補，加上今年1月中旬開始品牌陸續為北美退稅促銷、春季新機種、運動賽事和Amazon Prime Day等活動備貨，以及新興市場的換機需求等，帶動今年第一季電視面板需求，採購量較我們原先預估增加約6.3%。隨著市場面板漲價聲浪轉強，以及COP供貨短缺恐導致面板生產不足的風險，面板廠自今年1月拿回議價權，預期至2月50吋以下的電視面板平均漲幅至少達1美元、55吋2美元、65吋2~3美元，甚至不排除缺貨機種漲幅將再擴大。目前電視面板均價均已在現金成本之上，即便全球仍處於的地緣政治紛擾及金融環境恢復等不確定的因素干擾下，可能使得這波漲勢未能如2023年強勢，但預期第二季的電視面板價格仍有機會挑戰去年高點。

下半年面板廠仍專注控產 電視品牌廠商獲利備受考驗

自去年電視面板價格開始盈利後，LG Display去年底廣州8.5代線產能重新加入市場，讓電視面板產能處於供過於求的情況。但面板廠今年仍將持續採取控產策略，支撐電視面板價格走揚，IT面板有機會同步受益。然而，近年電視終端市場卻出現高規低賣的風氣，在品牌無法合理反應面板成本的上漲的情況下，勢必將影響今年獲利與採購意向。另一方面，如果面板廠財務狀況逐季獲得改善後，順勢將稼動率拉升至8成以上，恐讓下半年再次陷入旺季不旺以及面板跌價的局面。