山林水拿下楠梓再生水廠BTO案 2028年底供水台積電

山林水（8473）與母公司力麒建設（5512）及新宏興營造聯袂取得「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」，今（31）日在內政部國土管理署署長吳欣修見證，與高雄市政府進行簽約典禮儀式；山林水表示，該案預計2028年底開始供應再生水，將分三期供水，預計12030年底完成全期工程，可提供楠梓產業園區每日7萬噸再生水，預計總興建金額達80億元。

山林水指出，該案已設立高山林水務公司專事負責，由於產製再生水之來源是採用民生汙水或放流水回收處理再利用，具有高品質高穩定的水源可提供楠梓產業園區台積電用水需求。

山林水指出，本案建廠完成後，將成為國內供應至半導體製程的最大再生水廠。

「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」興建範圍涵蓋汙水前處理廠、再生水廠、輸水管線系統及截流、取水管線系統，並建置資訊管理系統，透過即時分析監控及智慧化管理平台，即時掌握進流水及再生水供應品質。

「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」第一期於2028年底興建完成每日供應2萬噸，第二期2029年底完成將每日供應3.5萬噸，第三期2030年底完成將供應達每日7萬噸的再生水。

該案以高雄市永續發展藍圖的五大主題，包括低碳、減碳、資源循環、永續、智慧科技做為興建營運發展的依循，並銜接永續發展目標（SDGs），共築低碳永續科技的再生水廠。

山林水表示，團隊擁有厚實的資源整合技術與能力，將持續開拓市場商機，同時也為公司未來營運成長增添新動能。

山林水目前興建及營運業務除了積極布局汙水處理領域外，目前正在營運中的國內首座公共汙水產製再生水提供南科台積電晶圓製造用水的永康再生水廠，持續穩定供應再生水，且預計於今年將完成擴建，屆時可供應每日1.55萬噸再生水於南科使用。

山林水耕耘水資源再利用部分，還包含海水淡化領域（澎湖馬公、七美、抗旱2.0台中緊急海淡機組及移機興達電廠繄急海淡機組）。

此外，循環經濟領域，如外埔廚餘處理發電廠、焚化底渣處理再利用廠（力優勢環保）也都穩定操作營運中。