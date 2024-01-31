偉訓榮獲 ISO 27001 國際資安認證

偉訓（3032）經ISO國際驗證機構英國標準協會臺灣分公司（BSI）稽核通過ISO/IEC 27001資訊安全管理系統（Information Security Management System）國際驗證，象徵偉訓於資訊安全管理制度建置與實作獲得肯定並符合國際資訊安全標準。

偉訓為積極配合政府推動「資安即國安」之國家戰略，並致力提升公司的資訊安全，本公司自112年起與中華電信資安顧問團隊攜手合作，依循ISO/IEC 27001標準，陸續完成資訊安全管理制度建立、風險管理、內部稽核、備援演練等資安管理流程，落實PDCA（Plan-Do-Check-Act）持續改善精神，並藉由資訊安全專業課程及全體同仁通識教育訓練，持續提升同仁資訊安全相關之認知與專業技能。

偉訓董事長王駿東表示，偉訓已在電腦機殼以及電源供應器建立領導地位及良好信譽，偉訓深信企業之核心競爭力在於品質、成本及速度，為達到質量均優的目標，從研發時便展開品管作業，運用全自動化生產作業、健全的製造體系，配合先進的機器以提高生產良率。

此外，為了因應層出不窮的駭客攻擊、網路勒索、個資外洩等資安威脅，偉訓近年來持續針對公司的資訊架構及資訊系統進行資安強化作業，除導入並通過ISO/IEC 27001標準認證外，也建置資安防護軟硬體設備、資安監控及執行資安檢測，並藉由此次取得國際資安認證標準，建構完善組織資安體系，強化資訊安全事件應變能力，全方位維護偉訓之資訊安全，將公司資訊安全管理提升至新水準，並完善偉訓科技資訊安全的重要環節，以保障客戶、供應商、員工與股東之權益，並支持公司追求『品質、創新、承諾』之經營使命。