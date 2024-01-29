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繼英特爾、超微 祥碩USB主控IC通過USB IF認證

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

高速傳輸IC廠祥碩（5269）宣布，USB 4主控端（Host）控制IC通過USB-IF協會認證，為全球繼英特爾（Intel）、超微（AMD）之後通過認證的主控端IC，也是全台首家通過協會認證。

祥碩總經理林哲偉表示，祥碩的USB4主控端產品在經過祥碩團隊長時間的努力後，獲得USB 4官方認證。USB 4的主控端IC代表包含PCIe、DisplayPort、USB 4等等各個規格間相互切換與協同運作，都有一定的成熟度與可靠度。

林哲偉指出，祥碩能繼Intel和AMD後獲得USB協會的認證肯定。整個USB 4測試往返耗時近一年才臻完善，除了需要在認證實驗室先完成約千項測試外，還需於USB-IF協會產品實驗室通過數百項的測試，包含效能、邏輯規格、相容性與穩定度，全方位的驗證產品設計品質。在2024年開年，祥碩備齊USB4主控端和裝置端晶片組認證，準備進入正式量產。祥碩客戶也已經打樣完成，預計今年在市場上就可以見到搭載ASM4242的產品。

使用祥碩主控IC的PC，搭配祥碩的USB4裝置端產品效能最高可高於3800MB/s，是過去USB3.2G Gen2x2的兩倍。USB4是採用「tunneling（隧道）」的新技術來傳輸數據，ASM4242採用PCIe Gen4x4介面，支援兩個USB4的通訊埠（ports）。

此外，在相容性方面，祥碩主控IC基於過往在USB主控端超過一億顆晶片的量產經驗，全面兼容於USB3.2等規格，速度與相容性具足。

USB 祥碩

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