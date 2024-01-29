分手？台灣大：已與Disney+完成第二期續約
兩年前台灣大哥大（3045）宣布與迪士尼集團旗下OTT TV平台Disney++策略合作，電信業獨家，台灣大與凱擘均積極推動搭配Disney+的資費方案，近期有消費者發現，台灣大疑似與Disney+暫時中止合作，對此，台灣大強調，已經完成第二期續約。
針對媒體關切台灣大OTT平台影音服務內容是否有所異動，台灣大表示，台灣大哥大與Disney+的雙贏合作、緊密愉快，已完成第二期續約，已經申辦台灣大Disney+的用戶，仍可正常享有完整服務。
台灣大指出，雙方第二期續約早已完成，並已展開新年度更緊密、更雙贏的合作關係，將推出更符合市場需要的新方案。未來台灣大持續攜手國內外夥伴，引進優質國際影視串流平台，提供5G台灣隊用戶多元服務。
至於台灣大是否仍保有與Disney+電信業獨家合作關係，台灣大則未多作說明。
台灣大近年強打獨門方案，大搶行動用戶，獨門方案包含「OP響樂生活」「mo幣多」、「好速成双」、「Disney+」，去年底台灣大宣布，獨門專案占智慧手機用戶申辦比例24%，帶動ARPU（平均帳單金額）提升，4G用戶續約升轉5G後月租費成長44%。
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