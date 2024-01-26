英業達董座：2027年車載業績衝破千億元
英業達（2356）2017年就布局車載事業，耕耘長達七年時間，董事長葉力誠看好，今年車載產品出貨量可望較去年大幅成長，目標2027年相關業績貢獻達千億元。屆時英業達可望成為鴻海（2317）、廣達（2382）及和碩（4938）外，第四家車用業績衝破千億元的電子代工廠。
英業達目前新事業包括車用、AIoT、邊緣 AI、5G 與低軌衛星等。葉力誠表示，各新事業中，車載產品會是最快看到有成果的，今年車載應用出貨量會大幅拉升，希望2025、2026年再進一步成長，期望2027年業績達千億元規模。
葉力誠指出，英業達搶攻車載領域，初期聚焦資訊娛樂系統，將自身定位為「Tier 1.5」，同時積極與 Tier 1 客戶合作；另外，AIoT業務則主攻車載日本客戶，以後裝市場為主。
談及近來掀起市場討論的自研AI晶片，葉力誠說，IP部分已有小小成果，持續與客戶溝通，已有客戶採用相關設計，客戶銷售對象與PC、NB產品相關，希望能共同成長、共創雙贏。
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