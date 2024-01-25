BNPL 業者調查 資安影響逾五成消費者改變網購支付習慣

先買後付(BNPL)模式在台灣逐漸被網購族接受，日商「AFTEE先享後付」今(25)日發布《2023年台灣BNPL趨勢及使用行為大調查》指出，網購詐騙事件頻傳影響，超過五成台灣民眾的支付習慣已改變，開始於網購時減少、甚至不再於網路上留下個人資訊。調查也發現，台灣民眾於首次或不熟悉的網站消費時，對電商網站個人資訊保護的在意程度高於自身熟悉電商網站三倍之多，顯示在網購過程中建立完善的個資保護措施與信賴感，已成為網購業者必須正視的重要議題。

「AFTEE先享後付」指出，先買後付憑藉安全、快速與彈性的三大特色，逐漸成為受台灣民眾接受的支付工具。調查顯示，台灣市場使用過BNPL的用戶數量較前年成長24%，將「先買後付」作為網購中主要支付工具的消費者較前年提升了14%。此外，有75%的消費者認同先買後付可有效降低個資外流疑慮，進而提升使用意願。

AFTEE先享後付所發布的《2023年台灣BNPL趨勢及使用行為大調查》調查結果指出，近五成民眾曾遭遇個資外洩經驗，且有超過九成的人認為個資外洩及網路詐騙案頻繁發生，動搖網購信心。有52%民眾更曾於結帳時，因發現需填入過多個人資訊，最後放棄購買，顯示個人資訊之揭露程度對民眾在支付方式選擇上影響甚大。

AFTEE先享後付總經理角元友樹表示，BNPL不需提供過多個人資料即可完成結帳的特性，使其成為消費者於網路購物中守護資安的第一道防線。據調查顯示，有75%的消費者即是看中先買後付可有效減少個資外洩的風險，帶動使用意願大幅提升。根據調查，民眾去年的BNPL使用成長率較前年提升超過2成，將BNPL作為主要網購支付工具的年增率達14%，尤其以30歲至50歲的X、Y世代使用比例年增21%，位居成長最多的年齡層，有高達八成的用戶表示將持續使用BNPL支付方式。