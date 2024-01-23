夢幻跳槽企業出爐！台積電、國泰金、台塑集團稱霸

缺工潮也催出跳槽大軍！根據yes123求職網今（23）日公布的最新調查顯示，在上班族心中存在著一份「夢幻的」跳槽企業名單，調查發現「傳統產業」由台塑集團奪冠，「高科技產業」則是台積電最被青睞，「金融產業」部分，上班族最嚮往進入的是國泰金。

Yes123求職網指出，在可複選狀況下，上班族最嚮往進入的傳統產業前五名，分別是：「台塑集團」(31.8%)、「中鋼」(31%)、「長榮集團」(30.3%)，以及「台灣高鐵」(29.3%)、「統一集團」(28.4%)；至於六到十名部份，則分別為：「中華航空」(27.3%)、「王品集團」(26.2%)、「誠品」(21.9%)，以及「鼎泰豐」(21%)、「新光三越」(20%)。

針對高科技產業方面，在可複選狀況下，最嚮往進入的前五名，分別是：「台積電」(48.9%)、「中華電信」(42.9%)、「鴻海」(35.6%)，以及「聯發科」(26.2%)、「華碩」(25.2%)；至於六到十名部份，則分別為：「大立光」(24.3%)、「台達電」(20.7%)、「聯電」(16.3%)，以及「宏碁」(15.5%)、「日月光」(14.6%)。

金融產業部分，在可複選狀況下，大家最嚮往進入的前五名，分別是：「國泰金」(31.5%)、「富邦金」(30.7%)、「中信金」(29.8%)，以及「玉山金」(28.6%)、「臺灣金控」(23.1%)；至於六到十名部份，則分別為：「第一金」(22.1%)、「合庫金」(20.8%)、「兆豐金」(19.7%)，以及「台新金」(19%)、「元大金」(17.9%)。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，綜觀以上三大排行榜，其中「台塑集團」自2020年後，於「傳統產業」組重返第一名；另外「國泰金」自2021年後，也在「金融產業」組再次奪冠；至於台灣經濟「護國神山」之一的「台積電」，則取得「高科技產業」組的十連霸。

上述「龍年新春轉職潮與國外工作計畫調查」，是由yes123求職網於2024年1月4日到1月17日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1,292份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。至於企業部分，有效問卷共1,035份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。