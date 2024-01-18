今年 CES 充滿 AI 連馬桶也導入 工研院IEK分析師這樣看
2024年CES展會充滿AI元素，而工研院IEK產業科技國際策略發展所分析師則在今（18）日分享展會直擊上提到和2023年元宇宙主題的比較。工研院產科國際所經理董鍾明分析提到，今年展會甚至聽到馬桶也是導入AI讓人不禁回想到20年前所有產品都要冠上奈米的時代，包含樓下雜貨店拖把都要冠上奈米拖把，不過確實AI帶來的消費產品創新可以給消費者帶來不同體驗。
董鍾明先前在IEK展望2024年預測時提到，台灣電子零組件產業歷經2023年較大幅度的衰退後，雖然2024年全球總體經濟仍有疑慮，但PC及手機已經率先出現回溫成長的跡象，而且PC在Windows作業系統即將改朝換代，以及AI PC市場加溫之下，可望成為2024年電子零組件產值成長的動力。整體而言，2024年台灣電子零組件各次產業均可望回到成長的軌道，合計六大電子零組件產值預估可達到2.35兆新台幣，相較於2023年成長7.1%。
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