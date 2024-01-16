Ansys 推出Ansys SimAI 實現更多虛擬測試和創意設計

模擬軟體大廠美商安矽思（ Ansys）宣布推出基於人工智慧(AI)的最新技術Ansys SimAI，這是一種不限於物理科學的軟體即服務(SaaS)應用程式，它將Ansys模擬的準確預測性與生成AI的速度相結合。新的解決方案不僅支援開放的生態系，還能在幾分鐘內預測效能 — 透過直觀的界面和流程實現模擬普及化。

由於更為複雜的產品和更短的上市時間，提高生產效率而不犧牲精準度的工程軟體解決方案的需求大幅增長。簡而言之，當今的公司已經沒有時間等待和觀望。透過將先進的生成式AI與模擬融入設計流程，用戶可以重新定義現有流程並從中獲取更多價值，以滿足動態市場的需求。Ansys最新的AI解決方案以高速運行，可加快研究與開發、縮短產品開發週期，並透過提供廣闊的設計探索機會來促進人類創造力。

Ansys SimAI解決方案直觀易用，專爲沒有編碼經驗或深度學習專業知識的用戶而設計。Ansys SimAI不依賴幾何參數來定義設計，而是使用設計本身的形狀作為輸入源，即使形狀的結構在整個訓練數據中不一致，仍有助於更廣泛的設計探索。該應用程式可將計算密集型項目的所有設計階段的模型效能預測提高10至100倍。客戶可以使用以前生成的Ansys或非Ansys數據來訓練AI。訓練和預測託管是在最先進的Cloud基礎架構上，以確保用戶數據安全且保密。

雷諾集團數位建模和模擬專家主管William Becamel表示：「藉助Ansys SimAI，我們可以在幾分鐘內輕鬆測試設計並快速分析結果，最終重新定義我們的數位工程工作流程，並重新塑造我們對可能實現的目標看法。透過提升模擬速度，我們可以在專案上游階段探索更多技術可能性，並縮短總的上市時間。」

Ansys產品資深副總裁Shane Emswiler表示：「我們各行各業的客戶越來越依賴於生成式AI來改進其設計流程。對雲端原生解決方案的需求明顯的增加，從孤立的工作流走向更加開放、協作性更強的模擬方法的轉變趨勢強勁。Ansys SimAI與其他Ansys解決方案相結合，創造了無限可能—幫助企業爲各種應用程式開發全面的端到端流程，同時還具有固有的時間和節省成本的優勢。」

其他支援AI的產品，包括Ansys AI+產品和AnsysGPT，將於2024年第一季度推出。