2024科技界看好AI、碳權效益顯現 春節前11件大事一次看

2024農曆新年將至，台股去 (2023) 年受到AI人工智慧技術崛起、以及碳權交易啟航等題材的大力挹注，不僅養足強勁動能，隨著資本市場的逐漸回歸，近日也再次挑戰萬八關卡，而台股即將在下個月迎來農曆新年，不少大廠紛紛選在年前舉辦旺年會活動，而《經濟日報》也特地為大家整理從今（12）日起，至2月9日農曆除夕之間，所有大事一覽，供讀者一次了解，快來看看吧！

1. 總統大選（2024/01/13）

台灣總統大選將在2024年（民國113年）1月13日舉行，隨著明日迎來總統大選，不少投資人擔心自身持股會因選舉期間或選舉結果揭曉，而造成市場出現的特定波動，因此大多投資人於選前選擇保留態度，今日股票市場也大多呈現觀望，大盤走勢震盪，航運股則逆勢撐盤，而長榮海運（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）等都有不錯的表現，而台股連兩周周線收黑，本周下跌6.31點，跌幅0.03%，相較於上周下跌逾400點，下跌幅度大幅縮小。

2. 現觀科上市（2024/01/15）

現觀科技。記者吳康瑋／攝影

全球電信數據分析領導商現觀科技（6906）上市前公開承銷作業，由台新證券主辦，並於1月3日至1月5日以每股118元公開申購，日前辦理競拍，結果每股得標均價147.27元，合格投標量達21,628張，投標超額認購比率超過10倍，為今年下半年辦理上市櫃公司中最高，深具潛力吸引法人熱烈參與，公司預計2024年1月15日掛牌上市，引人關注。

仁寶。記者吳康瑋／攝影

台鏈代工業大廠旺年會接力登場，將由金仁寶集團打頭陣，旗下仁寶電腦（2324）作為第一個舉辦旺年會的代工廠，辦理規模備受各界關注，據悉，仁寶本屆旺年會將於今年1月17日在南港展覽館登場，由集團董事長許勝雄主持，預計將席開超過800桌。仁寶發言體系指出，今年最大獎與去年一樣為「高達20萬元的即享劵」，至於總獎金部分，由於仁寶往年都會舉辦「一把抓」活動，因此發放總額目前仍無法確定。

4.金寶旺年會（2024/01/18）

金寶。記者吳康瑋／攝影

金仁寶集團旗下金寶電子（2312）、泰金寶、康舒，將在1月18日合辦集團旺年會，地點與仁寶一致選在南港展覽館舉辦，這屆旺年會邀請的藝人嘉賓名單也正式出爐，包括戴愛玲、琳誼Ring、告五人等將接力開唱，並邀請到藝人許效舜擔任主持，去年席開406桌、總計有4,060名員工參加，今年在疫情緩解、大添利多之下，可望再續去年盛況，相當引人關注。

5.台積法說會（2024/01/18）

台積電（2330）預定18日舉行法說會，除依慣例由總裁魏哲家及財務長黃仁昭共同主持外，預定今年六月股東會卸任董事長的劉德音，也將依例出席年度一開始的法說會。雖然法人將聚焦三奈米及二奈米進展、美國、日本和歐洲和布局以及先進封裝擴充規畫及半導體庫存調整是否已告終和今年資本支出等議題，這將是劉德音最後一次主持法說會，屆時會釋放什麼消息，也將引發關注。

6.三星S24新手機發表（2024/01/18）

三星（Samsung）已正式宣布將於台灣時間2024年1月18日凌晨2點，於美國聖荷西（San Jose）舉辦Galaxy Unpacked 2024發表會，預計帶來全新的Galaxy S24旗艦機系列。並且邀請函及預告影片除了確認Galaxy S24系列新機將是發表會主軸，這次以「開創行動AI新紀元」（Galaxy AI is coming）口號為活動帶來一絲神秘，令人期待三星在行動裝置上賦予前所未有的AI體驗。

7.廣達旺年會（2024/01/19）

廣達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）本屆旺年會將在1月19日於南港展覽館舉行，嘉賓陣容邀請到告五人、實力唱將家家、亞洲天王任賢齊熱力開唱，廣達發言體系透露，今年最大獎一樣維持三十萬元的現金大獎，總金額與去年差不多，都將超過五千萬元，此外，抽獎為人人有獎，若員工未現場領取，將隔日於公司內以系統抽出。此外，廣達旺年會按慣例是由董事長林百里與副董事長梁次震主持，由於市場關注筆電產業庫存調整的情況，預期團隊也將於旺年會釋出明年展望。

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

8.英業達旺年會（2024/01/26）

英業達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）宣布，今年集團年度盛事「旺年會」將在明年1月26日於南港展覽館登場，這是董事長葉力誠接任董座後，首次現身主持旺年會，也是集團自2020年疫情爆發後，歷經足足三屆線上尾牙，如今疫情趨緩，才終於恢復實體舉辦；集團除邀實力唱將韋禮安、徐佳瑩登台，有傳聞稱「搖滾教父」伍佰將作為神秘嘉賓，帶來壓軸演出。

9.環球晶除息（2024/01/27）

台灣最大、全球前三大半導體矽晶圓廠環球晶（6488）日前公告，將於2024年1月27日進行除息交易，而股利發放日為同年2月23日。董事會日前已通過2023上半年度盈餘發放現金股利案，該公司上半年每股純益22.49元，將配發每股8元現金股利，盈餘配發率約35.5％，股利配發總金額為34.89億元。

10.聯發科股息入帳（2024/01/31）

半年配中每股配息金額最高為IC設計聯發科（2454），此次除息為首度半年配，上半年每股稅後純益（EPS）20.71元，將配發每股24.60元現金股利，其中16.6元是常態現金股利及8元特別現金股利，預計明年1月4日除息，將發出393億元股東紅利，投資人明年1月31日可領到股息。

11.緯創旺年會（2024/02/02）

緯創旺年會。記者吳康瑋／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

代工大廠緯創（3231）今年將在2月2日舉辦旺年會尾牙，以往公司為犒賞員工，都會特地請來金曲歌王、歌后的陣容，而今年也不例外，據傳，本屆請到超大咖天后張惠妹加持。由於張惠妹已近四年沒有接尾牙，而這次令員工、歌迷千呼萬喚終於盼到歌后回歸，首秀就選擇獻給緯創。

隨著農曆新年步步逼近，台股今（12）日開低震盪，午盤一度翻紅，可惜後續賣壓湧現，終場點數收在17512.83點，下跌32.49點，漲幅0.18%，成交量2,793.6億元，三大法人賣超6.74億元。統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超27.36億元，投信買超8.19億元，自營商賣超（合計）42.29億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.43億元，自營商（避險）賣超38.86億元。

外界看好今年在「AI人工智慧」及「碳權」的效益逐漸顯現之下，不僅有望挑戰萬八關卡，更能迎來全新的一波商機，隨著新年將至，市場普遍樂觀看待，不過分析師仍建議投資人須謹慎評估後再進行任何操作，務必小心謹慎才能順利駕駛萬年船。