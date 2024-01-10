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應材攜手Google推下一代AR運算平台 合作開發技術製程

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

應用材料公司發布新聞稿宣布，與 Google 合作開發擴增實境（AR）的先進技術。此次合作結合應材在材料工程領域的領先地位與 Google 的平台、產品和服務，為下一波 AR 體驗打造輕量級視覺顯示系統。兩家公司共同致力於加速多代產品、應用程式和服務的開發。

應用材料公司副總裁暨技術長辦公室光子學平台事業部總經理 Paul Meissner 博士表示：「應用材料公司致力於引進最先進且高效能的光學技術，打造出色的輕量級解決方案，從而實現全新產品。應材的全球工程實力結合Google 被驗證過的平台、產品和服務，將為未來AR產品類別帶來無限的可能性。」

Google AR副總裁 Shahram Izadi 則表示：「Google 致力於透過我們的運算平台為全球的用戶提供價值，我們很高興能與應用材料公司合作開發核心技術和製程，共同推動下一代視覺運算體驗。」

Google AR 和服

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