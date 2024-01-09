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愛立信：5G強勁成長 全球行動數據量未來6年成長近3倍

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣愛立信總經理周大企。記者馬瑞璿／攝影
台灣愛立信總經理周大企。記者馬瑞璿／攝影

電信設備商愛立信今（9）日指出，儘管部份市場面臨經濟挑戰和地緣政治不確定性，2023年5G用戶數年增率仍高達63%，帶動全球5G用戶總數即將突破16億戶大關，至2023年底，全球5G用戶數已占全球行動用戶總數近五分之一。

台灣愛立信總經理周大企表示，2023年全球5G用戶數強勁成長，主要受到用戶對高性能行動網路的強大需求所帶動。台灣的月均行動數據量居於全球前段班，顯示台灣用戶對於行動服務的強烈需求。在全球280家推出5G服務的電信商中，目前已有40多家電信商在公共網路中推出了基於獨立組網的5G服務，而愛立信的研究顯示，台灣有高達25%用戶希望能夠使用差異化網路服務，獨立組網架構將是真正實現5G低時延、超高速、大容量和網路切片案例，並打造差異化服務的關鍵因素。

愛立信預估，從2023年底到2029年底的六年間，全球5G用戶數預估將從16億戶增加至53億戶，成長幅度超過330%。預計到2029年底，5G將覆蓋全球85%人口；其中，北美市場的5G用戶數滲透率將在2023年底達到61%，是全球5G的領先者。而到2029年底，北美和海合會國家的5G滲透率將達92%，為全球最高，其次為西歐，而包含台灣在內的東北亞市場5G滲透率將達近8成，也在全球前段班之列。

愛立信指出，隨著全球5G用戶數持續成長，新型應用不斷出現，推升數據量進一步成長。受終端裝置效能提升、數據密集型內容增多、以及網路性能不斷優化等因素驅動下，預測在2023年底到2029年底之間，全球行動數據量將有近3倍成長，全球每支智慧型手機的平均數據使用量預計從每月21GB成長至每月56GB，顯示了用戶對高性能行動寬頻應用的強大需求。

5G 愛立信 智慧型手機

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