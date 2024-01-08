宏碁AI PC來了！Swift Go系列搭載Intel Core Ultra處理器

宏碁宣布擴大Swift輕薄筆電系列產品線，全面搭載全新Intel® Core™ Ultra處理器，並配備Intel® 首款NPU整合AI加速能力，提供強大的處理效能和AI支援技術，並以直觀的功能進一步提升筆電的可用性，滿足內容創作、學校課業、生產力和娛樂等多種需求。

宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示：「宏碁繼上個月推出首款搭載Intel® Core™ Ultra筆電產品後，持續擴大Swift 系列產品陣容，期待能透過高階筆電及AI技術，讓更多使用者能體驗令人振奮且高效的產品使用。除此之外，三款全新筆電亦支援令人驚豔的升級功能，以優異性能讓使用者事半功倍，獲得超越預期的成效。」

英特爾資深副總裁暨客戶端事業群總經理Jim Johnson表示：「透過與宏碁的深入技術合作，英特爾正布局處理器以外的領域，聚焦於能源效率、圖像和AI的應用；Acer Swift Go和Acer Swift X 14 為AI PC進入市場的成功典範，採用Intel Core Ultra處理器並支援全新NPU，將AI科技實現於客戶端。很高興能讓使用者體驗這些AI PC所帶來的進階協作、生產力和創造力。」

Jim Johnson介紹，全新Acer Swift Go 16（SFG16-72）和Swift Go 14（SFG14-73）皆獲得Intel Evo Edition平台認證筆記型電腦，搭載全新Intel Core Ultra處理器和內建Intel Arc顯示晶片，提供隨時待命的高階性能，14 吋及16吋機型分別能提供長達12.5小時及10.5小時的全天候電池續航力。

宏碁指出，Swift Go系列專為次世代運算需求所打造，透過AI支援技術強化使用者體驗和創造力，僅需按下專門設置的Copilot按鍵即能啟動Windows Copilot，讓使用者輕鬆駕馭AI功能，優化工作、創作和娛樂的時間運用，大幅提升Swift Go筆電產品的吸引力。

兩款AI筆電皆搭載具有時序雜訊抑制技術（TNR）的1440p QHD網路攝影機，支援具AI功能的Acer PurifiedView™，能增強視訊會議功能，包括背景模糊、自動取景、視線校正等效果，呈現高品質的視訊畫面；Acer PurifiedVoice™ 2.0技術的AI降噪功能，透過三支麥克風的相互協作，可收錄清晰明亮的人聲，減少背景噪音和主講者以外的其他雜音。此外，相較前代Wi-Fi 6E[4]，升級後的Intel Wi-Fi 7連線速度增加2.4 倍，使筆電隨時保持連線。