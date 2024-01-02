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荷蘭撤銷部分ASML出口許可證 研究機構這樣看

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
ASML今（2）日發布完整聲明指出，對少數位於中國的客戶產生影響，但不會對2023年的財務前景產生重大影響。 （路透）
ASML今（2）日發布完整聲明指出，對少數位於中國的客戶產生影響，但不會對2023年的財務前景產生重大影響。 （路透）

荷蘭政府近期撤銷部分 ASML（艾司摩爾）在2023年 NXT:2050i 及 NXT:2100i 微影系統之出口許可證，對此，ASML今（2）日發布完整聲明指出，對少數位於中國的客戶產生影響，但不會對 2023 年的財務前景產生重大影響，並強調「致力於遵守所有適用之法律和規範，包括我們營運所在國家之出口管制規範。」對於該議題，集邦科技（TrendForce）回應記者提問也提出看法。

集邦科技分析指出，「由於撤銷的部分許可是先進製程，並未影響我們之前對中國或全球晶圓代工市場的看法或預估值。」

該機構先前分析已提到，各國補貼政策驅動下，由以中國大陸、美國積極拉高當地產能占比，至2027年台灣、南韓兩地產能占比將分別收斂至41%及10%。

至於成熟製程（28nm及更成熟的製程）方面，該機構先前分析提到，以中國被迫最為積極，在美國、日本及荷蘭三方對先進設備的出口管制影響下，中國轉而擴大投入成熟製程，預計2027年中國成熟製程產能占比可達39%，且若設備取得進度順利，仍有成長空間。不過，隨著中國廠成熟製程產能大舉開出，其挾帶政府補貼的低成本優勢，恐造成技術同質性較高的產品如 CIS、DDI、PMIC 及 Power discrete 面臨激烈的價格競爭。

記憶體方面，該機構分析提到，價格趨勢或競爭局目前也並未觀察到有明顯衝擊。

荷蘭 美國

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