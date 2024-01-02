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日本石川強震 法人：對半導體供應鏈影響有限

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
日本石川強震，鄰近地區設有廠區的半導體業者表示，目前還在確認當地情形中。 美聯社
日本石川強震，鄰近地區設有廠區的半導體業者表示，目前還在確認當地情形中。 美聯社

「令和6年能登半島地震」規模7.6，國內法人機構表示，此次地震主要影響的是日本西海岸相關城市，而日本半導體產業的主要聚焦地則位於日本的東海岸周邊以及九州地區，因此，預計此次地震對半導體產業影響相對較小。

分析師指出，由於適逢新年假期，且餘震不斷，石川鄰近地區設有廠區的半導體業者表示，目前還在確認當地情形中。

通常天災對半導體廠影響較大的就是水電、交通和通訊，台灣和日本等地震較多的半導體廠，通常抗震耐受度高。而石川鄰近地區設有廠區的半導體業者主要有東芝（Toshiba），及新唐與Tower合資的PTS公司。東芝正在石川縣建設新的功率半導體晶圓製造廠，預計2024~2025才開始投片量產，目前仍在建設中。另外就是新唐與Tower合資的PTS公司，Tower掌握51％股權，並負責營運，新唐則為PTS的大股東，持股49%，NTCJ的產品以工控與車用產品為主，主要也交由PTS代工。

法人機構表示，目前整體半導體晶圓廠的產能利用率50~60%，若最壞情況，日本石川半導體廠無法營運，其他廠很快可以支應，且目前各廠商手中仍有庫存，因此對整體產業影響有限。

半導體 日本 地震

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