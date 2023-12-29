中科擴建二期通過內政部都審 中市府強調嚴守市民權益

攸關台積電（2330）2奈米以下先進製程布局的中科台中二期園區擴建通過內政部都審，台中市政府今(29)日表示，市府竭誠歡迎半導體產業投資台中，並承諾將嚴格守護市民權益，構築環境生態與產業升級共存共榮的大台中。

中科台中二期園區擴建通過內政部都審，中科管理局說，後續將由台中市政府完成發布實施法定程序後，立即啟動用地取得作業，明年6月底交地給台積電，並同步進行園區公共設施建設。

中科擴建二期開發案及一期園區整體用水用電量，將占台中市整年平均每日用水量9.21%，占台中市年平均每日用電量38.87%，民眾擔心排擠民生需求、加重空汙，及影響球場員工、會員球證等權益。

對此，都發局表示，此案經台中市都委會以嚴格標準審議，依中科管理局環評規劃與承諾，園區內自設再生水設施及使用區外再生水，終期使用100%再生水(民生用水除外)。

台水公司已函文承諾保證，開發營運期間，不排擠區域民生、工業用水；未來台積電自建廠房量產，即取得實際用電度數25%的再生能源，中長期目標2050年使用100%再生能源。

此外，台電公司也函文承諾中科管理局用電計畫及開發營運期間，不排擠原本民生及工業用電，中科管理局亦承諾督促興農公司履行協助球場員工(含桿弟)就業及維護會員球證權益。

另開發案涉及私有土地取得部分，經內政部土地徵收審議小組會議審查公益性必要性後，都市計畫變更案終獲內政部都委會審議通過。

都發局說明，後續市府會依規辦理公告發布實施都市計畫及樁位，由中科管理局依土地徵收條例取得園區用地後，依都市計畫、環評、水保等相關審定計畫內容開發。

市府也會要求中科管理局落實行政院環境部通過的環評說明書、都市計畫審議的開發承諾義務，就水電用量、空汙防制與溫室氣體減量等環評稽查持續嚴格把關，確保市民權益。