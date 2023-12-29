2024迎 AI 新應用場景爆發 科技股有望續扮股市領頭羊

今年股市受AI熱潮帶動上漲，資金大量集中於相關類股。AI從機器學習發展到生成式AI，智能化程度大幅提高，使AI趨勢進入爆發式成長時代，為投資人新年投資佈局最關注的議題。統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益表示，經過2023年AI模型訓練及基礎建設布建，2024年將迎來AI應用場景百花齊放，包括企業改造、自動駕駛、醫療生技、廣告行銷、零售銷售及金融科技等。應用場景陸續展開將帶來加乘效應，進一步提升相關族群成長潛力。

林鴻益表示，根據美國銀行調查報告，2024將是最多企業導入AI專案的時期，其中有6成將用於提高營運效率，3成企業則是計畫用於創造新營收。市場對AI的強勁需求，反應在AI雲端服務用戶大增，推動全球四大AI雲端巨頭資本支出年增率從2023年下半年的3.6%，大幅上升至2024年上半年的26%，刺激AI加速發展。11月彭博也將四大雲端巨頭2024至2026年的資本支出年複合成長率，從2023年8月預估的6.43%上修至10.2%。

隨著AI持續發展，AI基礎建設市場也將保持火熱。林鴻益表示，先進封裝製程供不應求的狀況預計將維持至2024年上半年。摩根士丹利預估，AI算力晶片市場在2023～2027年間將成⻑2倍，年複合成長率高達3成，其中以專用晶片增速高於通用晶片。若AI算力投資用於提高企業生產力的成效大幅顯現，推動更多AI驅動的殺手級應用誕生，有望使產業發展進一步上修。

AI應用方面，林鴻益指出，以行銷應用來說，預測式AI可以依照不同狀態客製化行銷方案，讓廣告投放更精準，加強客戶拓展效率。根據統計，2023至2032年全球AI行銷市場規模的預期年複合成⻑率將達到25.68%。在醫療領域，AI不僅可以協助醫學診斷、優化電子記錄及分析患者結果等，還可以透過大數據分析，識別潛在候選藥物及預測療效等，大幅加速新藥開發。多元應用使全球AI醫療保健市場規模，將從2022年的112億美元，暴增至2032年的4275億美元。

除了軟體應用，AI還能與各種移動設備結合，包括智慧型手機、PC、無人機、機器人、AR/VR及汽車等。Canalys預估，AI PC到2027年出貨量將超過1.75億台，佔PC總出貨量的6成以上，年複合成⻑率高達64%。汽車產業方面，目前AI已經可以輔助駕駛，未來將朝向全自動駕駛發展，為新一代汽車產業最重要變革。2022至2032年，生成式AI在全球汽車市場應用規模的年複合成長率也將達到24.03%。