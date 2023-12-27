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全球第二大類比 IC 廠 ADI 傳漲價 明年第1季漲幅上看2成

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

全球第二大類比IC供應商ADI傳出將調漲產品報價，業界推估漲幅可能高達1～2成，預計將於明年第1季開始調整價格，屆時將有機會掀起電源管理IC市場價格全面回溫。

業界傳出，ADI已經向客戶發出漲價信函，預計將會在明年2月4日開始調升舊產品價格，推估價格可能將會在1～2成左右，漲幅相當顯著，屆時將會推動採用舊產品的客戶加速向新產品靠近。

據了解，ADI為全球第二大類比IC廠，市占率僅次於全球類比IC龍頭德州儀器（TI），ADI產品線主要為IDM模式生產。隨著ADI決定將在明年調整電源管理IC報價，法人認為，代表電源管理IC市場庫存調整期已經告一段落，因此可透過漲價加速客戶往新產品靠攏，而非持續採用較為低價的舊產品線，讓後續電源管理IC市場有望掀起市場回溫需求。

電源管理 漲價

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