微程式資訊明年1月2日登興櫃

資通訊設計服務提供商 （ICT Design House）微程式資訊 （7721） 將在明年1月2日登興櫃，朝正式上市櫃邁進。微程式今年1-10月營收達5.7億元，比去年同期增長52.87%；營業毛利維持在50%以上，每股純益（EPS）1.78元。近年也進行水平產業的合作，與威剛科技策略投資以外，並與家登精密等企業聯盟合資成立德鑫半導體。

微程式核心技術為運用資通訊科技之整合，協助產業進行數位轉型應用，2022年全年營收達4.61億，相較於2021年增長6.1%；營業毛利率維持55%的水準，年增長12%。

微程式具有多年資通訊專案開發經驗，三大業務包括電子支付端末設備、共享智慧單車服務、半導體感控監測（智慧製造）。以電子支付領域來看，提供全台包含公車、捷運、公共自行車、停車場、計程車隊等數十萬個端末電子支付設備，打造國內數位化支付應用的基礎，也在TPASS行政院通勤月票計畫中扮演關鍵角色。

ESG議題發酵之下，微程式也善用過往深耕自行車產業之Know-How，發展出整合三電系統 （電控、電機、電池） 及IoT （Internet of Things） 裝置之低碳運輸智慧單車整體解決方案 （Total Solution），協助國內品牌自行車業者進行電力輔助系統整合，共同開創更多全球電動輔助自行車 （E-Bike） 市場商機。

微程式董事長吳騰彥指出，近期以ICT Design House之長期開發經驗投入半導體領域，加入由台灣本土半導體設備廠家登精密所號召之台灣半導體供應鏈在地聯盟，與國內八家廠商共同投資成立德鑫半導體，共同布局海外市場。

另外，在10奈米以下的半導體先進製程大多需要用到即時監測來增加良率的監控及儲存過程的傳載設備，需要有不少解決方案。過往這些方案需與日本購買關鍵零組件，但後續使用微程式所開發之產品價格可較日系廠商降低30%，預計1年後量產，同時微程式也將運用過往AI開發應用之經驗，將即時監測逐步轉化成預測，可成為半導體供應鏈國產化的優勢。展望2024年，法人預估受惠於AI晶片的需求量大增，10奈米以下製程產能成為主流，將有機會成為微程式營收成長的主要動力來源。

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