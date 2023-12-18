陸控台貿易壁壘 謝金河：好像沒ECFA陷經濟危機 有那麼嚴重？
中國大陸認定台灣貿易壁壘，各界憂心可能取消ECFA。財訊傳媒董事長謝金河在臉書表示，選擇未來？還是回到從前？中國指控台灣違反貿易壁壘，下一步可能終止兩岸的ECFA，在野陣營努力配合演出，好像沒有ECFA，台灣經濟就要面臨危機的樣子，「我努力的想，問題有那麼嚴重？」
謝金河說，用數字來看，去年跟ECFA有關出口到中國的產品項目約205億美元，約占去年台灣出口到中國的1858.95億美元的11%，但是台灣以半導體為主的電子零組件去年出口1160.07億美元，占比63.8%，如果再把資通訊產業加上去，占比高達73.3%。
「如果要弄死台灣，理應在這兩項動手才對」。謝金河表示，但中國只對台灣的水果、農畜產品及食品加工下手，卻不敢封殺半導體，「這是中國有求於台灣」。
謝金河表示，這些年，因為中國強力阻攔台灣加入國際貿易組織，台灣的傳統產業老早已外移，像紡織業去年出口到中國只有5.66億美元。另一個是來自中國的內捲效應，因為過度投資，產能全開，造成的價格殺戮，像石化、鋼鐵、機械、工具機、水泥等早就殺成紅海。現在中國依賴台灣，遠甚於台灣依賴中國。
謝金河表示，倡導「友岸外包」的葉倫，最近示警中國特定產業產能過剩，對全球構成威脅。中國正把通縮輸往世界，下一個是電動車產業。台灣這些受到中國內捲影響的產業，老早已呈現疲態。很多產業在早收清單下苟延殘喘，卻忘了轉型、創新，如今喪失競爭力，業績一直往下，「也許去掉ECFA的奶嘴，大家才能獲得重生」。
「而台灣的科技產業因為避開貿易壁壘，愈來愈壯大」。謝金河表示，ECFA代表的是兩岸過去30年來的互動，有時代背景及意義，但台灣往前看，科技創新仍是最大的驅動力。
謝金河表示，這些年世界有更大的變化，晶片交易金額已經超過石油，過去誰掌握石油？誰就掌握全世界，這是石油美元的時代。現在誰掌握晶片？誰就掌握世界，這是科技美元的時代。
謝金河表示，這次大選，也是台灣選擇未來？或是選擇回到過去30年的一次抉擇。台灣如果選擇科技美元，台積電會從台灣的台積電變成世界的台積電，也許兩三年內台積電全球布局收成，市值會向輝達看齊，台股也可能出現難以想像的高價。反之，如果把台灣鎖進要讓利才能生存的舊生態，台灣可能有一段坎坷路要走。
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