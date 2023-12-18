櫃買指數接近2021年以來新高點 店頭基金資金活躍度突出

近期櫃買指數已接近2021年以來的新高點，顯示市場動能強勁。與此同時，整體大盤指數距離新高尚有1,200點差距，相對而言，店頭基金在資金活躍度上更為突出，建議伺機布局。

PGIM 保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼指出，近期市場對降息的預期可能提前，由原先預計在明年下半年的降息時點，可能提前至明年5月、甚至3月，在通膨下降確立的趨勢下，本波升息循環已經見頂，有望見到通膨持續向聯準會目標2%靠攏。

在市場普遍判斷降息機率高的情況下，資金傾向於流向新興市場。柯鴻旼認為，以資金行情來看，一般而言，以中小型股為主的櫃買在此波動性之下，相當具有優勢。

至於國際市場的不確定因素，他秉持一個觀點，強調已知利空不是利空，包括之前的地緣政治、中美科技戰等問題，股市多已反應完畢，反而需擔心的是地緣政治若擴大而衍生出來的黑天鵝事件，他舉例，中美貿易影響科技上的限制是已知利空，但若以色列與巴勒斯坦的戰爭擴大至中東區域，則影響可能擴及全球，是相對大的風險。

展望選舉行情，他指出，「股市是經濟的櫥窗」，若股市好，民眾對行情才有所期待，不過對基金經理人而言，選舉行情只是短線題材，選股與布局重點仍會考量兩大面向：「資金面」與「產業面」。

其中資金面，影響因素包括升息或降息、美元指數，外資買賣超等，自4月以來外資對櫃買的態度一直站在賣方，直到今年11月起首度轉為買超，也就是說在資金面開始正式往櫃買移動，結束過往幾個月調節獲利的局面，因此資金面對櫃買而言，是很大的加分。

產業面部分，他表示，台灣產業獲利年增率目前市場預估，將從第4季起由負轉正，明年的成長幅度也將持續擴大，在基本面好轉的挹注之下，對於股市帶來正向影響，且隨著庫存調整進入尾聲，第3、第4季已經見到短單回補庫存狀況。

他預測明年第1季和第2季的獲利成長年增率將大幅擴大，而下半年可望迎接景氣循環的重新上升，此時，一些低風險基金可能進行中長線布局，迎接景氣循環的下一波，因此現在若遇到回檔，反而是逢低加碼的好時機。

進一步來看，柯鴻旼認為，AI Server 成為產業主流已成趨勢，與過去NB換機、iPhone 推動手機換機及4G轉5G等變革相比，顯示著結構性轉變，尤其對台灣產業包括NB的 ODM 廠、組裝代工廠、散熱PCB、半導體等各族群，AI Server 所帶來的價值明顯上升，對整體產業結構調整有顯著加分。

硬件組裝方面，台灣在全球處於領先地位，對AI Server 的需求進一步推動產業技術趨勢。因此，AI Server 在結構性的產業變革中，對各產業在明年的獲利有顯著的貢獻，呈現較大的年增率成長力，代表著一個結構性的產業變化。

在操盤經驗上，柯鴻旼也大方分享，是藉由過去的投資經驗以及保德信研究團隊所累積出來的基礎。而在櫃買基金目前的資產配置來看，主要的「大部隊」仍是在產業趨勢的優質龍頭股，其中半導體正是主要的核心部隊。

展望2024年的整體表現，柯鴻旼樂觀以正面偏多看待，主要因素在於明年市場降息確立，降息則代表資金開始外溢，在股票市場而言，是相當的正面。此外，他認為，今年外資回補上市市場約1,600億，之後當庫存調整到一定的水準後，明年景氣循環的資金面相當正面。

他分析，無論是一般的消費性電子回補庫存，或是像AI趨勢帶動各族群獲利，值得注意的是台積電 Cowos 產能一旦於明年首季第一季擴增之後，AI Server 的量能就會快速放大，根據統計，今年AI Server 出貨量大約40-50萬台，進入明年之後上看190萬台，且看好伺服器、PC、手機等重回成長軌道，基於資金正向之下，他認為，櫃買指數明年有機會見到新高水位，也將帶動店頭基金績效跟著水漲船高。

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