台積電旗下 WaferTech 更名為 TSMC Washington

台積電（2330）有限公司旗下子公司WaferTech今（15）日（美國當地時間 14 日）歡慶其正式更名為TSMC Washington。此次更名不僅反應了子公司與台積公司的深厚連結，亦呼應了台積公司全球拓展策略之一，為所有子公司建立一致的企業識別。

WaferTech自1996年成立，並於2010年成為台積電全資子公司,主要負責8吋成熟製程晶圓生產。台積電表示，WaferTech在台積公司拓展全球製造足跡上扮演關鍵角色，本次更名為TSMC Washington彰顯了該公司27年來堅持致力於半導體製造服務，其與台積電的成功密不可分。

台積電營運及海外營運辦公室資深副總經理秦永沛表示，成為TSMC Washington不僅意味著公司名稱的改變，更是對我們在創新和合作方面的長久堅持給予強力肯定。此一轉變凸顯了TSMC Washington在台積家族中扮演著不可或缺的角色，我們為持續成功和創新所做出的貢獻，奠立了台積電在半導體產業中的成就。

台積電認為，TSMC Washington的更名策略象徵著透過公司無與倫比的全球聲譽來強化子公司在商業活動中的角色、加強合作夥伴關係，並鞏固其作為美國半導體產業頂尖人才目標的地位。

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