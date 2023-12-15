快訊

吳慷仁曾出庭旁聽！獨子拿啞鈴砸死父 國民法官判12年

傳余天不滿賴清德輔選神隱 媒體人爆內幕：跟「這件事」有關

退休不是想住哪就可以住哪！3居住模式優缺點、風險一次看

台積電旗下 WaferTech 更名為 TSMC Washington

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

台積電（2330）有限公司旗下子公司WaferTech今（15）日（美國當地時間 14 日）歡慶其正式更名為TSMC Washington。此次更名不僅反應了子公司與台積公司的深厚連結，亦呼應了台積公司全球拓展策略之一，為所有子公司建立一致的企業識別。

WaferTech自1996年成立，並於2010年成為台積電全資子公司,主要負責8吋成熟製程晶圓生產。台積電表示，WaferTech在台積公司拓展全球製造足跡上扮演關鍵角色，本次更名為TSMC Washington彰顯了該公司27年來堅持致力於半導體製造服務，其與台積電的成功密不可分。

台積電營運及海外營運辦公室資深副總經理秦永沛表示，成為TSMC Washington不僅意味著公司名稱的改變，更是對我們在創新和合作方面的長久堅持給予強力肯定。此一轉變凸顯了TSMC Washington在台積家族中扮演著不可或缺的角色，我們為持續成功和創新所做出的貢獻，奠立了台積電在半導體產業中的成就。

台積電認為，TSMC Washington的更名策略象徵著透過公司無與倫比的全球聲譽來強化子公司在商業活動中的角色、加強合作夥伴關係，並鞏固其作為美國半導體產業頂尖人才目標的地位。

台積電 半導體 美國

延伸閱讀

台積1.4奈米 最快2027量產…檢測商閎康、汎銓成大贏家

德官員證實 台積電和英特爾建廠補貼不變

台積電季配息3元 再度秒填息

集團股星二代

相關新聞

DDR5 明年滲透率破五成 茂達出貨逐季衝高

三星、美光、SK海力士等DRAM大廠全力衝刺DDR5市場，並將大部分產能移轉到DDR5，業界普遍預期，明年上半年DDR5...

仁寶「消融訓練中心」揭牌 總座翁宗斌：100%自研自製

仁寶（2324）今（15）日攜手臺大醫院替旗下「射頻消融訓練中心」舉行揭牌儀式，總經理翁宗斌指出，這次設立訓練中心是仁寶...

前進日本／材料分析廠汎銓觀察3年才赴日 一出手就是同業5倍規模

近幾年與「護國神山」先進製程緊密合作的材料分析大廠汎銓科技，11月8日董事會公布為海外市場布局，決議增資日本子公司10億日圓，在日本建立材料分析（MA）實驗室。這是汎銓繼2019年在南京設立營運據點後，首次轉進中國大陸以外的海外市場。 汎銓董事長柳紀綸接受聯合報數位版專訪時說，其實汎銓評估日本市場長達3年之久，今年決定出擊...

台積電子公司 WaferTech 更名為 TSMC Washington

台積電（2330）旗下子公司 WaferTech 美國當地時間 14 日歡慶正式更名為 TSMC Washington。...

亞太用戶看過來 遠傳總座親筆信歡迎加入 說明網路議題

遠傳電信（4904）與亞太電信（3682）今日正式合併，遠傳總經理井琪特別發出親筆信，歡迎原本亞太電信用戶成為遠傳用戶，...

和碩攬網通老將、英業達推藍牙5.0 5G生態系大整軍

5G步入復甦期，企業專網建置量將在3年內倍增超過1.35萬個，台灣5G國家隊練兵準備多時，正積極建構生態系搶吃商機；和碩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。