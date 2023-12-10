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Gemini槓ChatGPT 掀AI戰

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
谷歌推出自家生成式AI模型Gemini，迎戰問世一年多的ChatGPT，也讓AI競爭從技術發展延伸到市場布局。（歐新社）
谷歌推出自家生成式AI模型Gemini，迎戰問世一年多的ChatGPT，也讓AI競爭從技術發展延伸到市場布局。（歐新社）

谷歌（Google）最強AI（人工智慧）語言模型Gemini終於現身，當外界還在關注Gemini與ChatGPT的世紀之戰，究竟誰輸誰贏，產業人士直言，谷歌選在此時一口氣推出三個版本的Gemini，為的就是「生態系完整」，顯然地，對谷歌而言，發展生成式AI，重要的不只有技術，而是連未來的市場商業布局，都已做了精準規畫。

Gemini發表的前三天，市場上耳語不斷，一度傳出Gemini恐怕會延後到明年才推出，卻沒想到十二月六日開發者大會上，Gemini驚豔登場。

OpenAI聊天機器人ChatGPT去年底橫空出世，吸引全球矚目，谷歌也急忙推出Bard因應，卻沒想到Bard一問世就因問答出錯被看衰，甚至還拖累谷歌股價大跌，二○二三年ChatGPT紅透半邊天，Bard備受市場冷落。

也正是經此一役，谷歌面對生成式AI的戰爭更謹慎，為此還整併Google Brain和DeepMind兩個AI實驗室，匯集兩千多名研究員與工程師投入Gemini開發，經過一年研發與調教讓Gemini順利問世。

ChatGPT與人類之間的對話多以文字為主，不過Gemini不只會生成文字，也會看圖片、聽聲音；據Google發表的Gemini測試影片，Gemini對人類提出的問題對答如流，不只如此還能辨識複雜圖像並做出準確判斷，對比Google今年初推出的Bard，Gemini進步神速。

谷歌產品初登場，熱議未歇，昨又開始出現質疑谷歌展示性能有「粉飾造假」之嫌等說法，彭博資訊專欄作家奧森（Parmy Olson）八日甚至撰文指出谷歌公布的性能表顯示Ultra在多數標準基準測試中都擊敗GPT-四，包括高中物理、專業法律問題和道德情境等項目，但奧森認為「只贏幾個百分點」。

產業人士指出，ChatGPT雖在程式開發上跑得比Gemini快，但Gemini「贏」的重點不單只在生成式AI設計，「更重要的是，Gemini一次推出三個版本，等於谷歌將未來生態系所需的生成式AI發展藍圖都考慮進來」。

Gemini推出的三個版本分別是Ultra、Pro與Nano；其中Ultra用來執行資料中心複雜任務，Pro則與Bard整合，讓開發者整合到各式應用中，Nano則為終端裝置設計，可放入智慧手機。

產業人士認為，若說一年前谷歌、OpenAI還在為生成式AI技術比拚，現在這場戰爭焦點，已經從技術發展延伸到市場布局上。谷歌成立三十年來早已在軟、硬體上進行各式布局，如今再加上生成式AI應用，未來將讓谷歌生態系裡所有產品發展如虎添翼。

谷歌和OpenAI的競爭，才要開始。

ChatGPT OpenAI

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