台灣大哥大連續7年蟬聯DJSI世界指數 全球電信業前三名

2023年「道瓊永續指數」( Dow Jones Sustainability Indices，DJSI)今(9)日凌晨公布最新評選結果，台灣大哥大連續第7年入選DJSI「世界指數」(DJSI World)，位列全球電信業前三名，同時連續第12年名列「新興市場指數」(DJSI Emerging Markets)。今年(2023年) 入選DJSI 「世界指數」的台灣企業有30家；入選「新興市場指數」則有29家企業。

在全球166家電信業者當中，台灣大哥大在治理、環境、社會三面向，總計106項子題中，16項指標獲全球電信產業最優成績，14項題組獲得滿分。滿分題組包含：治理面向的「董事獨立性」(Board Independence)、環境面向「零毀林承諾」(No Deforestation Commitment) 、「雲端機房再生能用使用比率」(Share of Renewable Energy in Data Centers)、社會面向的「隱私政策:程序與管理系統」(Privacy Policy: Systems/ Procedures)等，其中「零毀林承諾」與「生物多樣性承諾」(Biodiversity Commitment)績效大幅躍進，居全球電信產業之冠。

在台灣電信產業積極整併，重新邁入「電信三雄」的關鍵時刻，台灣大哥大再度入選DJSI世界指數，董事長蔡明忠表示，今年兩大電信合併案，台灣大合併台灣之星最能發揮減碳綜效、減緩地球暖化；合併後短短不到一週內，5G台灣隊已關閉原台灣之星3G基地台設備，落實節能減碳和汰停設備之承諾；未來隨著4G、5G無線網路整合作業逐站進行，雙邊網路陸續接通後，將5G的四條高速公路關掉一條，可減少一套基礎設施用電，每年將省下高達1- 2億度電。

蔡明忠進一步提出「生物多樣性流失」(Biodiversity loss)這一項新興風險。指出地球每升溫1度，物種滅絕風險就隨之提高。生物多樣性的流失將削弱大自然的調適能力，引發極端氣候事件，衝擊生態系統，最終將危及人類生存。為了保護生物多樣性，台灣大將持續落實低碳營運，並於2040年投資百億布局綠電，與中研院攜手開發新型潔淨能源，更將前瞻導入「自然相關財務揭露」(TNFD)，承諾於2050年實現生物多樣性淨正向衝擊(Net Positive Impact)，同時終止任何形式的毀林行為(No Gross Deforestation)。台灣大將積極推動山林溼地保育，擴增自然碳匯，將資通訊核心專業結合永續思維，以「價值創造」為核心，為地球創造永續生命力。

大步邁向淨零目標，台灣大哥大以提高綠電占比、落實低碳營運、開發新型潔淨能源，3大策略在DJSI再生能源題組也獲得最高肯定。台灣大哥大總經理林之晨表示，氣候變遷日益嚴重，2023年已成史上最熱的一年，企業實施減碳行動刻不容緩。台灣大以「台灣大綠能、永續大未來」為主軸，於2018年即領先業界導入TCFD框架，2023年召開三場TCFD工作坊，發表首本「氣候相關財務揭露報告書(TCFD)，是亞洲第一個通過SBTi 2050 淨零排放路徑(Net-zero)的電信業者。

同時，全面擴展綠能布局，初期以太陽光電為主，中期轉為風電，目標2030年再生能源比率達35%、2035年使用再生能源比率達60%，並承諾2040年百分百使用再生能源，藉由綠能倡議吸引更多企業共同響應，加速實現台灣淨零排放目標。

完善的公司治理是企業經營的基石，董事會是經營管理核心，獨立董事則是強化管理的重要推手。台灣大哥大不僅率先施行董事會獨立董事過半，善盡監督之責。此外，將「永續發展委員會」提升為董事會層級，由董事長及五位獨立董事擔任委員；同時攜手供應商，打造永續供應鏈，2023年導入ISO 20400永續採購框架，並透過實地審查，再輔以教育訓練，助力供應商接軌國際永續標準，也積極推動綠色採購，由內而外落實減碳。

商品推薦