環球晶徐秀蘭及元大投信劉宗聖獲頒「國家卓越成就獎」

中華民國企業經理協進會今（9）日舉辦頒獎典禮表揚國家傑出經理人，包括：環球晶圓的徐秀蘭董事長及元大投信劉宗聖董事長榮獲「國家卓越成就獎」；台達電鄭平執行長榮獲「國家傑出執行長獎」；臺大醫院吳明賢院長榮獲「國家非營利組織總經理獎」；光寶科技邱森彬總經理及帆宣科技林育業總經理榮獲「國家傑出總經理獎」等共21位得獎人。

中華民國企業經理協進會於今天在台北圓山大飯店舉行2023年「國家卓越成就獎」、「國家傑出執行長獎」、「國家非營利組織總經理獎」、「國家傑出總經理獎」及「國家傑出經理獎」頒獎典禮。由羅達賢理事長主持，總統府秘書長林佳龍擔任頒獎貴賓肯定各類國家傑出專業人才的卓越貢獻，與會嘉賓共約400多人。

今年二位榮獲「國家卓越成就獎」的是環球晶圓董事長徐秀蘭，徐董事長帶領領環球晶圓成為國際標竿企業，並於今年代表臺灣得到2023《安永世界企業家大獎》，以及元大投信董事長劉宗聖，他創建並發展台灣ETF市場，持續創造公司營收獲利、資產規模及受益人數的新紀錄；榮獲「國家傑出執行長獎」的是台達電子執行長鄭平，鄭執行長帶領團隊推動組織改造、進行海外地區運營模式的再造，更積極參與國際科學減碳目標等，並於2022年獲得科技產業界重量級獎項「潘文淵文教基金會」ERSO Award，擔任執行長至今台達電的市值成長已超過四倍。

獲選「國國家非營利組織總經理獎」得獎人是臺大醫院院長吳明賢，吳院長在臺灣生技醫療扮演重要角色，打造最佳防治胃癌醫療模式，讓胃癌從臺灣十大癌症死因的第三名降至第八名，成為胃癌防治國際準則。

二名榮獲「國家傑出總經理獎」的是光寶科技總經理邱森彬，2020年上任以來帶領團隊策略轉型，在企業文化、營運及作業等各方面進行整合與價值升級至2023年市值已成長2倍，以及帆宣科技總經理林育業，長達20年的投入透過與全球頂尖的半導體及面板設備供應商建立良好關係，穩定建立了公司的技術與品牌，並帶動台灣本土相關供應鏈的技術提升，成功協助台灣黑手價值轉型。

2023年「國家傑出總經理獎」15位得獎人包括：中信金控證券事業長張浴澤、暉致醫藥總經理張博勝、台灣櫻花總經理李惠恂、嘉義基督教醫院副院長陳明晃、台積公司先進技術業務開發處資深處長袁立本、群益期貨資深副總經理黃維本、台積公司十八B廠資深廠長黃遠國、統一企業食安中心經理李明謙、創意電子財務長暨資深副總經理錢培倫、光寶科技財務副總經理暨公司治理主管蔡洪金熟、環球晶圓中德分公司工程暨集團研發副總陳亮欽、聯發科技資深本部總經理謝有慶、瑞昱半導體副總經理葉達勳、台達電子全球人資長陳啟禎，以及群益期貨資深副總經理陳啟豪等。

​總統府秘書長林佳龍致詞時向在座的每位得獎人表達誠摯的祝賀，並肯定各位獲獎人在各自的領域展現卓越的表現，更為台灣產業作了傑出貢獻。同時，也祝賀成立60週年的中華民國企業經理協進會生日快樂並對協會在過去41年持續辦理這些獎項，不僅是為國家舉才，更是為國家工商企業界提供了正向支持發展的力量，讓臺灣在國際上展現出更亮眼的經濟成果，表達感謝之意。

中華民國企業經理協進會理事長羅達賢致詞表示，協會成立於1963年，秉持著「專業、創新、誠信、服務」的核心價值，鼓勵專業經理人將企業管理的專業智能融合創新的理念，同時以誠信服務的精神善盡社會責任，並將企業領導人對時代及社會的貢獻透過協會的平台分享服務社會大眾。

羅達賢也說明該會自1983年起每年舉辧「國家傑出經理獎」，表揚專業經理人對企業營運及國家經濟發展之貢獻，然而面對瞬息萬變的環境中專業經理人如何快速找到應對的策略，以佈建跨越未來十年要前進的道路，是大家關切的課題。

因此該會透過多年累積開辦經營管理人才培育的經驗，自去(2022)年起創辦「企經學苑」邀請傑出企業領導人及工研院的高階主管辦理「高階主管研習班」至今持續辦理的明達一、二、三期106位學員中超過10位是在公司中實際負責超過新台幣百億元營業額的高階主管，且這些培訓課程都已獲得各界的讚譽及大力支持。

該會並將在明年4月繼續辦理「2024高階主管研習課程」，以為企業培養多元跨領域的優秀領導人才，值得大家期待及參與。

中華民國企業經理協進會「2023國家傑出經理獎得獎名單」。記者李珣瑛/翻攝 中華民國企業經理協進會舉辦頒獎典禮，表揚21位國家傑出經理得獎人。由總統府秘書長林佳龍(中) 擔任頒獎貴賓，肯定各類國家傑出專業人才的卓越貢獻，與會嘉賓共約400多人。業者/提供 總統府秘書長林佳龍致詞時向在座的每位得獎人表達誠摯的祝賀，並肯定各位獲獎人在各自的領域展現卓越的表現。業者/提供 中華民國企業經理協進會理事長羅達賢致詞表示，鼓勵專業經理人將企業管理的專業智能融合創新的理念，同時以誠信服務的精神善盡社會責任，並將企業領導人對時代及社會的貢獻透過協會的平台分享服務社會大眾。業者/提供

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