新聞眼／3奈米二廠 2026量產獲助力
台積電美國亞利桑那州廠與當地勞團ＡＺＢＴＣ宣布達成協議，爭執數月之久的勞資爭議可望落幕。雙方協議似乎各退一步，台積電取得可調派具有專業經驗工程師進廠協助裝機，有利第一座四奈米晶圓廠加速裝機作業，並讓同步展開建廠的二廠進展順利加速推進。
根據台積電供應鏈的訊息，台積電亞利桑那州廠計畫在明年完成四奈米試產的隔一季，同步進行三奈米工程測試片投片，換句話說，台積電希望三奈米比原訂二○二六年的量產時程提前量產。
台積電在亞利桑那州廠一期工程，已進入機電整合關鍵期，是機台、純水、無塵室、供電系統和化學品輸配管統合大工程，任何進度延宕都將導致試產時程拖延。
台積電原本打算亞利桑那州廠採購機台能請設備商延後付款，但經溝通，各家設備拒絕延後出帳，迫使台積電今年資本支出無法下修，仍維持三二○億美元高水準，既然錢已支付，台積電當然不能坐視這些設備一直被擺在倉庫而不運作，先加速亞利桑那州廠裝機作業，才會要求供應鏈調派台籍人手支援，但這些技術人員因未取得技術簽證，也導致派去的人員只能充當導師，先訓練當地技術或從旁指導 。
由於台積電後續還有三奈米二廠要加速建廠作業，蓋完後還要有熟悉安裝更精密設備如極紫外光（ＥＵＶ）機台和設定參數人員支援，為使美國廠布局排除相關人力瓶頸和避免衍生可能工安意外等問題，是台積電和ＡＺＢＴＣ歷經數月協商，堅持必要時得調派有專業經驗人員支援的條款，但台積電也得承諾重視當地工作權，包括透過定期會議進行持續性的溝通與審查；雙方也將成立一個委員會，其成員由ＡＺＢＴＣ附屬工會指定成員，以及台積電亞利桑那州公司與承包商指定成員所共同組成，並每季召開會議。
彭博報導，ＡＺＢＴＣ有三千名成員，占台積電建築工人總數四分之一。台積電與ＡＺＢＴＣ達協議，有助台積電在美國首座四奈米廠二○二五年順利量產，並讓三奈米廠如期在二○二六年或提前量產。
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