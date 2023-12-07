台積電鳳凰城新廠建設推進 與 AZBTC 發布聯合聲明全文

台積電（2330）鳳凰城新廠建設持續推進，回應記者關注的與鳳凰城當地工會議題，台積電TSMC Arizona 與亞利桑那州建築業委員會（AZBTC）今（7）日發布聯合聲明，強調針對台積公司亞利桑那州晶圓廠之 興建與設備安裝達成新的合作協議，該協議列舉雙方同意合作之優先事項，包括工會培訓、溝通管道、以及駐場人員配置。

作為亞利桑那州史上規模最大的單一外國直接投資案，台積公司亞利桑那州晶圓廠將會是美國最先進的半導體製程技術生產基地，並在當地創造出數千個穩定且高薪的工作機會。目前 興建中的晶圓廠兩期工程已為AZBTC成員創造了數千個符合產業現行工資水準的工作。雙方達成的協議具體合作內容包括：

強化人員培訓及發展：為了興建先進晶圓廠，TSMC Arizona 需要具備高度熟練技能、多元且包容的營建團隊來協助完成任務。AZBTC 將試著招募足夠有經驗人員以支持台積公司亞利桑那州晶圓廠承包商的人力需求。TSMC Arizona將與 AZBTC 攜手合作開發人 員培訓計畫和課程，旨在建立一支短期與長期均可支援台積公司亞利桑那州晶圓廠的營建團隊，並提供就業機會。

共同承諾維護廠區安全：TSMC Arizona 致力維護營運廠區的安全。為了加強雙方合作夥伴關係，TSMC Arizona在安全評估、稽核、事故記錄、以及改善計畫方面將與 AZBTC 保持溝通與交流。

業界領先的全球人力布局：TSMC Arizona專注在美國招聘當地員工。AZBTC成員擁有興建晶圓廠的高度熟練技能。在某些情況下，台積公司需要雇用具有特殊經驗的外國施工人員。

開放且定期的溝通：為了確保 TSMC Arizona和 AZBTC均依據協議精神履行雙方同意之優先事項且承諾負責，透過定期會議進行持續性的溝通與審查至關重要。雙方將成立一個委員會，其成員由 AZBTC附屬工會指定成員，以及TSMC Arizona 與承包商指定成員所共同組成並將每季召開會議。