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AI產品與系統評測中心啟動 唐鳳：積極應對挑戰
我國首個「AI 產品與系統評測中心」今舉行啟動儀式，數位發展部部長唐鳳表示，AI產品帶來的影響與衝擊正在加速，國際正朝安全方向競賽，因此我國須積極採取應對措施，因此要靠評測。
唐鳳說，評測非純粹靠技術，而要結合在地文化，非交給國際大廠片面決定，需透過微調來適應我國文化，並積極蒐集社會期待轉化為驗測指引。唐鳳說，歡迎所有業者包括Meta、微軟、Google bard等接受評測。
至於LINE個資外洩一事，唐鳳說，目前已有兩次行政調查，10天調查報告出爐後再討論是否裁罰。
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