凌通聯手奧海科技 成全球首批通過無線充電Qi 2.0廠商
微控制器（MCU）凌通（4952）宣布，與中國電源管理設備大廠奧海科技（AOHAI）共同合作，成功通過無線充電聯盟（WPC）最新Qi 2.0認證，名列全球首批符合Qi 2.0規格的上市清單。法人指出，凌通全力衝刺無線充電市場，未來有望搭上平板觸控筆、車用、工業用等相關市場，替凌通帶來額外營運動能。
據了解，Qi 2.0標準的核心是磁吸式充電規範（Magnetic Power Profile，MPP），這是由WPC基於蘋果MagSafe技術開發的磁吸式無線充電。主要優勢為其採用的動態調諧技術（Dynamic Tuning）和智慧識別技術（Intelligent Recognition），動態調諧技術可以實現對充電器和接收設備之間的匹配調整，提高能量傳輸的效率。
智慧識別技術則能夠識別設備的充電需求，進行智慧管理和供電控制，在MPP模式下提供15W的傳輸能力；Qi 2.0標準並提供更多的安全性能，透過加密技術和防護機制的應用，提高用戶充電時的安全性。
法人指出，凌通近年來仍持續耕耘無線充電MCU市場，未來不論是手機、穿戴、車用及工業等相關市場都可望加快速度導入具備MPP技術的Qi 2.0規格無線充電器功能，使凌通大啖相關業績動能。
凌通表示，新推出內建Cortex-M0處理器的工業級無線充電MCU，晶片內置兩個全橋 MOS驅動器及內置解碼電路，外圍電路精簡，生產容易；支援攝氏負40～105度工作溫度，提供LIB供客戶直接開發使用，可協助客戶在最短的時間取得Qi 2.0 MPP認證。
凌通指出，公司在無線充電領域研發已超過10年，看好無線充電的發展潛力，持續積極投入相關技術的開發，在技術創新及認證效率上皆領先同業。
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