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中信證券主辦半導體光學廠澤米掛牌 最高漲32%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
中信證券近年扶持優質企業加入臺灣資本市場不遺餘力，成功輔導AI伺服器解決方案領導廠商AMAX-KY（6933）於11月8日掛牌上市。圖為中國信託金融園區。本報資料照片
中信證券近年扶持優質企業加入臺灣資本市場不遺餘力，成功輔導AI伺服器解決方案領導廠商AMAX-KY（6933）於11月8日掛牌上市。圖為中國信託金融園區。本報資料照片

中國信託綜合證券積極協助臺灣企業加入資本市場，輔導澤米科技（6742）今（5）日以承銷價48元掛牌上市，盤中最高價來到63.5元，漲幅達32%。

澤米科技2003年成立，主要從事光學鍍膜、相機模組光學低通濾波器（Optical Low-Pass Filter, OLPF）、薄膜光學鍍膜，以及半導體光學鍍膜等研發、生產與加工，在各類型基板上有豐富鍍膜經驗，加上冷加工技術，深獲得日系相機廠商信賴，隨後逐步切入屏下指紋、環境光感測、生物醫療、車載積體電路（Integrated Circuit, IC）等矽晶圓級鍍膜，以及擴增實境（Augmented Reality, AR）、虛擬實境（Virtual Reality, VR）、混合實境（Mixed Reality, MR）等元宇宙相關元件鍍膜應用。光、機、電整合為未來趨勢，在相關產品對光學品質及效果要求逐步提高下，鍍膜技術成為關鍵環節，澤米科技將在其中扮演重要角色。

展望明年，VR主要客戶隨銷貨庫存去化，近期重啟拉貨，車用CIS（CMOS Image Sensor）鏡頭受先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems, ADAS）趨勢推升需求，OLPF則因疫情解封後旅遊需求帶動單眼相機銷貨成長，預期薄膜濾光片光學鍍膜、半導體光學鍍膜及精密光學元件三大產品線都能見到成長；此外，全球人工智慧（Artificial Intelligence, AI）商機引爆，高階AI運算圖形處理單元（Graphics Processing Unit, GPU）皆需全球晶圓代工龍頭的CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）製程高階封裝，其中晶圓載體（Wafer Carrier）的玻璃基板對平整及厚薄度要求嚴格，澤米科技應用累計20年的切割、研磨與拋光技術經驗，為少數有能力提供載板玻璃的廠商，有望增加未來獲利動能。

中信證券近年扶持優質企業加入臺灣資本市場不遺餘力，成功輔導AI伺服器解決方案領導廠商AMAX-KY（6933）於11月8日掛牌上市，亦輔導鴉片類成癮症505(b)(2)改良劑型新藥研發公司昱展新藥（6785）及臺灣停車場管理龍頭阜爾運通（6914）於11月21日分別通過上櫃及上市審議會。中信證券將持續發掘優質企業，協助公司發揮成長潛力、擴展營運規模，帶領許多具特色及成長性企業加入臺灣資本市場，一同創造臺灣產業榮景。

相機模組 矽晶圓 資本市場

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