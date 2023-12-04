美方1月來台開禁令說明會 經長：台灣有需要

美國商務部2024年1月將有說明團來台，對我半導體、IC設計廠商舉辦說明會，對此，經濟部長王美花今（4）日表示，美國今年10月17日公布擴大對中國大陸出口管制加強版，多達300多頁，台廠對於大致規定已有了解，但仍有很多細節；美國商務部來台舉辦說明會，台廠可以面對面溝通，台灣有這個需要。

王美花表示，台灣半導體相關廠商很多，包括晶圓製造、設計及相關服務業，製造和設計都會用到美國軟體及設備，都需注意10月17日公布擴大對中國大陸出口管制加強版。美方願意向主要客戶國家說明、願意來台灣說明，可以讓廠商更了解相關規定。

美國今年10月擴大對中國大陸出口晶片管制。為避免我業者踩紅線，美國商務部2024年1月將有說明團來台，計畫在新竹與台南科學園區舉辦說明會，向我半導體製造、IC設計、材料和設備等業者說明禁令更新細節。

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