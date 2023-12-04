攸關電力自主 廠商籲嚴查進口

面對大陸太陽能模組廠透過東南亞製造「洗產地」的產品大量傾銷台灣，國內太陽能模組三雄茂迪、元晶、聯合再生疾呼政府不能忽視，強調太陽能發電攸關國家電力自主，陸企大舉來台搶市，將成為國安隱憂，甚至波及投資太陽能電廠比重較高的金融業，負面效應恐如同滾雪球般擴大。

同時，業界也呼籲政府應嚴查進口模組是否符合規定，並提出配套措施，讓國內製造業有公平競爭的機會。

聯合再生董事長洪傳獻指出，第三地模組傾銷台灣的根本主因來自陸廠擴產所造成的供過於求問題，這個狀況不只發生在台灣，全世界皆然，政府若想保護本土製造業，應積極提出因應策略，不能放任傾銷的情況持續惡化。

洪傳獻說，針對進口模組來台，目前雖有繳交一定比率押金的規定，但期限僅三個月，美其名是藉此觀察進口模組的品質，若有問題則扣住押金，但對遏止進口模組傾銷的成效並不好。他期盼政府能實施更有效的管制策略，避免劣質的進口模組流入台灣市場。

茂迪總經理葉正賢建議，主管機關應統一進口模組規格與測試條件，必須與台灣模組相近，至少當天災發生時，可以立即進行替換。尤其國內目前約兩成能源來自太陽能，若發生災害需要替換，進口模組的等待期較長，很可能引發缺電，進而引發國安危機。

元晶執行副總廖偉然表示，除了劣質進口模組正大量快速流入台灣外，長期而言，雙方不對等的價格成本，也將導致綠能政策以後只能看海外業者的臉色，一旦境外廠商倒閉，台灣將無法取得模組保固上的保障，而投資太陽能電廠比重較高的金融業將首當其衝。

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