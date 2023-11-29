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調查報告出爐！萬海也持有中嘉股份 何以能避開紅線？

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片

中嘉案行政調查報告今（29）日出爐，根據NCC行政調查顯示，除了三立透過層層投資入股中嘉之外，萬海少東陳致遠也間接持有中嘉，但因為陳致遠及其投資公司並未擔任鏡電視的董事、監察人職務，因此避開了中嘉案紅線。

立委先前要求NCC必須在11月底提出中嘉案書面報告，這份報告今天出爐。

關於三立入股中嘉的部分，根據NCC行政調查顯示，三立的三大股東普立投資、三立國際創意、永興資本投資了中嘉上層股東榮盛投資，總共持股15%。

NCC指出，三立國際創意董事長林旭信除持有三立國際2.15%股份外，同時又擔任三立電視副董事長，三立國際監察人林義魚持有三立國際2.15%股份，又同時兼任三立電視董事；持有榮盛股權的蘇麗投資、後改名為永興資本，其董事長張榮華亦同時身兼三立電視董事長；普立投資雖為三立電視的法人股東，不過，普立投資及其自然人股東並未擔任三立電視的董事或監察人職務。

至於萬海集團陳致遠是否持有中嘉股份，NCC調查後發現，陳致遠係透過誼德光電轉投資、間接持有泓順部分股份，陳致遠也透過翰林育成持有鏡電視15%股份；不過，NCC在審理鏡電視案件時，已於許可函中限制鏡電視應將經營權、所有權分離，且陳致遠並未擔任鏡電視董事、監察人職務，翰林育成亦未有指派代表擔任鏡電視董事、監察人職位。正因如此，萬海避過了中嘉案紅線。

中嘉董事長郭冠群、三立大股東27日已赴NCC進行說明，並承諾會在6個月內找到適當的投資人、1年內完成改正程序。不過，NCC目前也尚未同意中嘉提出的「6個月內找到適當的投資人，1年內完成改正程序」方案，部分委員認為時間拖得太久，還會再行討論。

中嘉案 電視

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