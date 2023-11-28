台達第13年入選台灣最佳國際品牌 品牌價值年增28%創新高

「2023年台灣最佳國際品牌價值」今（28）日揭曉，台達電（2308）第13年入選，今年品牌價值達5.44億美元，較2022年大幅提升28%，增幅創下歷史新高。

台達品牌長郭珊珊表示，很榮幸台達的品牌價值連續11年穩健成長，並且今年有顯著的提升。台達一直對市場保持敏銳，提前掌握世界趨勢，長期投入電動車、工業自動化、樓宇自動化、資通訊以及能源基礎設施等綠能領域，帶動近年業務的亮眼表現。2022年台達更由工業品牌延伸涵蓋至商業品牌，打造智慧、節能、更貼近使用者需求的整體解決方案。

此外，ESG成為今年品牌鑑價評比重點之一，台達企業營運與ESG緊密結合，目前集團全球據點採用再生電力的比例已達63%，同時導入內部碳定價(ICP)的碳費機制，每噸300美元，收取的碳費也投入創新科技、能源管理與再生電力方案。在社會參與方面，台達透過基金會深耕環境教育，並拓展到珊瑚復育行動，具體實踐對生物多樣性的關注。

2023年台達品牌價值突破5億美元，且成長幅度大躍進，達28%最佳成績。今年並發表全新三大品牌價值主張 – 「Intelligent、Sustainable、Connecting」，期許以科技推動永續轉型，為客戶提供智能、節能的產品與服務，串聯產業生態系，共創價值。因應全球綠能趨勢，近年台達以電源管理的核心技術能力為基礎，積極拓展如資料中心電源與散熱解決方案、工業自動化、樓宇自動化、電動車電力動力系統與充電方案、及可再生能源等前瞻性業務領域。

台達秉持「環保 節能 愛地球」的經營使命，將企業永續與業務發展相結合，除了提高產品能效、推廣節能方案及綠建築，台達積極訂定2050年全球據點達成淨零排放(Net Zero)的長期策略與目標，承諾2030年前達成範疇1與2碳排放較2021年降低90%，且已於2022年達成碳排放下降13.5%。台達更透過實施內部碳定價制度，將碳費基金投入各項減碳專案以鼓勵低碳創新。

此外，台達持續以創新能量貢獻節能減碳，2010年至2022年出貨的產品累計為客戶節省399億度電，相當於為全球減碳約2,105萬噸，並積極以科技打造健康節能建築，累計至今已在全球打造32棟綠色廠辦及學術捐建的綠建築，以及兩座經認證的高效率綠色資料中心，經認證的17棟廠辦綠建築及5棟學術捐建綠建築，2022年共節電2,691萬度電，約當減少15,400噸碳排。

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