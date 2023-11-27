竹科10月裁員496人 國科會：1家硬碟片大廠關廠就占近半
日前傳出新竹科學園區的48間廠商在10月總共裁員496人，國科會今天召開記者會說明，原因是一家硬碟零件生產公司受產業趨勢變化決定關廠，10月份共裁員241人，其餘都是公司例行管理性資遣的個案，並會針對公司裁員提供勞工法令諮詢及就業資源。
媒體報導竹科10月份共有48間廠商裁員共496人，竹科管理局昨日已回應，是受硬碟片大廠、台灣力森諾科科技股份有限公司（原名和喬科技）關廠影響。國科會今早再召開記者會，竹科管理局長王永壯說，該硬碟零件生產公司隨著產業趨勢變化，沒有競爭力，導致公司決定關廠，已經在今年8月依照大量解僱勞工保護法規定通報竹科管理局。該公司總共有510人將會受到資遣，10月份目前為止已有241人，其餘的公司資遣員工都是例行管理性資遣的個案，是公司營運考量所進行的人員調整。
國科會說，已經督導竹科管理局針對公司裁員提供勞工法令諮詢及就業資源，並提醒公司若有精簡人力需求，要依據解僱最後手段原則妥處。王永壯指出，今年目前為止的的裁員人數在過去5年之中是次高，最多的是民國108年。
王勇壯說，雖然景氣復甦比較緩慢，但看不出來有衰退，且竹科很多廠商要求提供更多廠房。國科會常務副主委陳宗權也說，整體竹科的就業人數持續增加，只是有時各個產業會有調整。
國科會表示，雖然全球經濟受到俄烏戰爭、庫存去化等不確定因素影響，但科學園區在112年累計仍引進52家國內外廠商進駐，預估實際帶動民間廠商建廠等約3529億元的投資。
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