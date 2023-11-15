台灣可信任AI對話引擎 參數量拚擴至700億

政府發展以繁體中文為主的「可信任人工智慧對話引擎」，國科會今天表示，未來引用資料將納入台灣獨有的國家文化記憶庫，至於模型參數量，預計明年會從現在的7B（參數量為70億）成長至130億，並希望再過1、2年擴充至700億。

國科會第8次委員會議今天登場，會中討論數位發展部「服務型智慧政府2.0推動計畫」階段性成果，經濟部「智慧機械產業推動方案」帶動產業升級轉型成效；文化部「國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫」成果。

吳政忠在會後記者會中表示，上述3個報告案都與生成式人工智慧（AI）有關，比如國家文化記憶庫是台灣獨有的資料 ，未來應用可以生成與中國不一樣的畫、文字以及思維，國科會現已有與文化部接洽，以利後續介接「可信任人工智慧對話引擎」（TAIDE）。

國科會科技政策辦公室執行秘書沈弘俊補充，目前TAIDE是「7B」模型（參數量為70億），預計明年會到13B，再過1、2年希望增加到70B，所需經費規模待精算；同時，目前政府端出「公部門使用生成式AI指引」，近期已先有中央部會人員參與生成式AI相關使用教學，後續會擴大至地方政府。

此外，經濟部產業發展署主任秘書林德生指出，「智慧機械產業推動方案」將機械產業從精密機械升級為智慧機械，提供整體解決方案（total solution）及建立差異化競爭優勢，達成「智機產業化」、「產業智機化」願景。透過連結在地、連結未來、連結國際3大策略，協助廠商輸出國際。

他進一步舉例，針對航太、水五金/手工具、汽機車、製鞋產業，打造智慧製造典範產線，已帶動投資108.46億元，且取得國際訂單約670億元，銷售至美國、新南向等國家。

在協助台灣智慧機械業者通過國際客戶產線驗證（ß test）方面，林德生指出，協作機器人生產商達明（廣達集團子公司）曾獲補助進行ß test，符合要求後成功進軍德國等國。

吳政忠也表示，此方案助企業提升智慧化能力及產品附加價值，並切入國際供應鏈，未來政府推動智慧機械產業，須扣合「晶創台灣方案」，深化技術與發展關鍵智慧零組件，掌握產業革新轉機，提升競爭力。

針對數位部報告案，數位政府司司長王誠明表示，在擴展政府數位基礎建設方面，今年將完成20個資安A級機關導入零信任網路，113年47個機關將全數完成導入；同時，支持行政院打詐政策，完成政府短網址服務，超過2300萬人次使用，並推出政府短碼簡訊服務，提供各機關專屬電信短碼及網址，提升政府簡訊辨識程度，強化民眾對政府的信賴。

國立台灣歷史博物館館長張隆志則分享，完成國家文化記憶庫2.0數位平台升級，除提升使用者檢索效率，更透過主題化加值開放素材，與多元社群協作當代議題、在地知識、常民品味等台灣特色議題，並以「時空旅行社」線上策展平台，助力全民自主策展，發展參與式的虛實整合多元應用，實現地方營造、藝術展演、教育與產業培力。

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