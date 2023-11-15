中嘉案 NCC要求泓順投資1-2周內提出改正計畫

NCC（國家通訊傳播委員會）今（15）日再找中嘉案相關人員到會陳述意見，副主委暨發言人翁柏宗指出，NCC已要求中嘉上層控股公司泓順投資一到兩周內提出改正計畫。

三立透過間接投資，入股有線電視系統台中嘉，違反2018年中嘉股權出售時，NCC給予的附負擔條款「非經本會核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道。」

NCC上周已請三立到會陳述，今日則請中嘉上層股東泓順投資、榮盛投資等代表人到會說明；翁柏宗指出，今日主要是針對事實詢問，委員也提出改正時程，要求泓順投資一到兩周內提出改正計畫。

翁柏宗表示，中嘉董事長郭冠群先前到會陳述時，表達有找到國外資金，如果中嘉引入國外基金，NCC將進行相關審查。

外界質疑，若是引入國際資金，股權結構是否會更不透明？NCC回應，雖然是國外資金，但股權進行轉讓時會申報，也會跟投審會做申請，必須要揭露股權結構、資金結構，而在投審會之後，NCC會再進行相關審酌，會經過兩道審查程序，不會有不透明的問題。

至於中嘉案的上層股東，究竟有沒有萬海？NCC表示，經過調查，中嘉上層股東雖有其他法人，但不是萬海。

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