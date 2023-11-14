台耀化學CDMO事業體總主持人：運用AI技術 讓製程更好更快速

經濟日報主辦2023生技論壇，14日在綜合座談方面，與談人、國內原料藥大廠台耀化學（4746）CDMO事業體總主持人曾暉元指出，對台耀來說，小分子開發需很有經驗的研發人員，研發出最好合成技術，但可能第一組人士做得出來，第二組可能就做不出來了，因此必須懂得運用AI技術，不再只是依靠人員經驗，不管產品或是協助客戶，才能有更快速、以及更好製程。

此外，曾暉元也提到，美中貿易戰使許多國家開始去中國化，以分散風險。對台耀來說，發現有許多客人原本代工或是原料購入，是來自中國或印度，慢慢的轉而向台灣採購或是委託代工，因為台灣在製藥生產有許多符合國際法規的工廠。

談到台灣生技產業，曾暉元表示，無論是製藥開發或是經營策略，一個很重要的趨勢，是AI應用。因為在製藥方面，台耀擅長於小分子藥物合成製造並具高效分子（High Potency）開發及製造能力，需要很有經驗研發人員，研發出最好合成技術，但是因為需要仰賴經驗，很可能第一組人馬做得出來，第二組可能反而做不出來。

因此需要運用AI技術，而不只單靠研發人員的經驗，要希望有快速進展，台耀在無論產品或是協助客戶，都可有更快速、更好的製程。

另外，他表示，公司的經營策略，很重要的目標是增加國際能見度，最近公司經營思考，希望能積極拓展海外據點，這是很重要的發展策略，並透過策略聯盟在當地找合作夥伴；但未來若要成長的更快，則是要透過併購，或在海外增加據點。

只是台海衝突是否是潛在危機？他指出，雖然台灣是四大高風險區域之一，但製藥產業的客戶也會多方評估，台灣仍是首選原料來源，或是委託服務的國家。

台耀為國內原料藥大廠，主要磷酸鹽產品產能供不應求，目前針對相關產品的產能已提高25%；上半年與歐洲一家原有客戶簽訂磷酸鹽產品五年長約；今年下半年已開始銷售大陸市場。

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